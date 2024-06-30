Yerel

Konya Büyükşehir, Medine Müdafi Fahreddin Paşa Sergisini Konyalılarla buluşturdu

KONYA - Medine Müdafii Fahreddin Paşa'nın çektiği fotoğrafların ve özel eşyalarının bulunduğu "Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdafii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi" Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'ndeki müze bölümünde ziyarete açıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Fahreddin Türkkan ve ailesi sergiyi gezerek Sergi Küratörü Ömer Faruk Şeriflioğlu'ndan bilgi aldı. Konya için önemli bir serginin açılışını yaptıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hepimizin hatıralarında bir kahraman olarak bulunan Medine Müdafii Fahreddin Paşa'nın kendi fotoğraflarından ve kişisel eşyalarından oluşan önemli bir serginin açılışını Taş Bina'da gerçekleştirdik. Hakikaten çok etkileyici bir sergi. Hem Fahreddin Paşa'nın Medine müdafaası sırasında yapmış olduğu işler, çekmiş olduğu fotoğraflar var ama en önemlisi çocukluğundan yaşamının sonuna kadar hayat hikayesini gösteren önemli bir sergi oldu" dedi.

"Tüm Konyalıların Fahreddin Paşa'yı yakinen tanımları gerekiyor"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a serginin Konya'da yapılması için gösterdiği gayretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Altay, "Küratörümüz Ömer beye de teşekkür ediyorum. Ayrıca Fahreddin Paşa'nın torunu olan ve ismini taşıyan Ömer Fahreddin beye ve eşine de teşekkür ediyorum. Tüm Konyalıların buraya gelip Fahreddin Paşa'yı yakinen tanımaları gerekiyor. Fahreddin Paşa'nın Medine'yi müdafaa etmek için ne tür zorluklar çektiğini ve hayatının her aşamasında vatanını, milletini, devletini yüceltmek için çabasını göreceğimiz özel bir iş oldu. Madalyalarından, kişisel eşyalarına kadar önemli fotoğraflar ve malzemelerin olduğu bir sergi. Taş Bina'da tüm Konyalıları bu sergiyi görmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Geçmişini bilen insanlar geleceğe dair atacağı adımlarda ondan kendisine ışık tutacak izler elde eder"

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Fahreddin Paşa'nın anlaşılmasının, tanıtılmasının ve bütün Osmanlı coğrafyasında bıraktığı izleriyle bir sergi halinde aile yakınlarının da sunumuyla kendilerine takdim edilmesinden çok etkilendiğini söyledi. Selvi, "Gönlümüzde taht kurmuş kıymetli bir büyüğümüzü, Medine müdafii olarak anılan bir büyüğümüzü doğrudan birinci elden ve ailenin kendi oluşturmuş olduğu fotoğrafları belediyelerimiz eliyle bizlere ulaştırılmış olması, aile efradının bize bunları anlatmış olması ve Fahreddin Paşamızın hatırasını birinci elden dinlememiz doğrusu son derece etkiliydi. Bütün hemşehrilerimizin mutlaka bu sergiyi ziyaret etmelerini arzu ediyorum. Çünkü geçmişini bilen insanlar geleceğe dair atacağı adımlarda ondan kendisine ışık tutacak izler elde ederler. İşte o büyüklerden bir tanesi de Fahreddin Paşamızdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fahreddin Paşa'nın torunu Fahreddin Türkkan, Başkan Altay'a teşekkür etti

Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Fahreddin Türkkan da serginin İstanbul'dan sonra Konya'da yapılıyor olmasının kendileri için gurur verici olduğunu ifade ederek, "Serginin bulunduğu mekan çok güzel. Ailem adına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah gençlerimiz gezip bir feyz alırlar. Cihan Harbi'ndeki olayların yansıtılmasını bir yerde bu sergi anlatıyor. Ben 2 yaşımdayken Fahreddin Paşa vefat etmiş. Anneme benim için, 'Benim verecek bir şeyim yok ismimi veriyorum' demiş. O bakımdan ismi bana gurur verici bir olay. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

"O günkü mirasın günümüze aktarma açısından hayati bir öneme haiz"

Sergiyi ziyaret eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kuşpınar da, "Geçmişteki mirasımızı günümüze aktarma açısından çok güzel bir bağ kurulmuş. Ben bu sergiden çok etkilendim. O günkü mirası günümüze aktarma açısından çok hayati bir öneme haiz. Bu nedenle değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi Ekim ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak

Birinci Dünya Savaşı sırasında zor şartlar altında 2 yıl 7 ay süren Medine müdafaası ile bilinen Ömer Fahreddin Türkkan'ın fotoğrafları ve kişisel eşyalarının yer aldığı, "Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdafii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi" Ekim ayı sonuna kadar Konya Büyükşehir Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi alt katındaki müze bölümünde ziyarete açık olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol mensupları ayrıca Konya'nın Türkiye Selçuklu Devletine başşehir oluşunun 927'nci yılı etkinlileri kapsamında Taş Bina Kültür Sanat'ta açılan "Fotoğraflarla Selçuklu Darülmülkü Konya Sergisi"ni de ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan Konya Kültür ve Edebiyat Atlası içerisinde bulunan fotoğrafları çeken fotoğrafçıların eserlerinden oluşan sergide; Konya'da yer alan Selçuklu yapılarının fotoğrafları yer alıyor. Taş Bina Kültür Sanat avlusunda açılan sergi 30 Haziran Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak.