Konya\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs kutlamaları, Atatürk Anıtına çelenk koyulması ile başladı. Daha sonra etkinlikler, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Korteji ile devam etti. Motosiklet, bisiklet ve çok sayıda gencin katılımıyla Ecdat Parkında başlayan kortej Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonuna geldi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele gönülden gönüle ulaşmasının 106. yıldönümü olduğunu söyledi

Öztürk'ün konuşmasının ardından milli halterci Aysel Özkan tarafından Sporcu Andı okundu. Daha sonrasında etkinlikler öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sergilenmesi ile son buldu.

Etkinliklere, protokol mensupları, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - KONYA