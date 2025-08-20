Konya'da 40 Gün Sabah Namazına Gelen Çocuklara Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika
Konya'da 40 Gün Sabah Namazına Gelen Çocuklara Bisiklet Dağıtıldı

20.08.2025 14:19  Güncelleme: 14:21
Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü, 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesi kapsamında 40 gün sabah namazına katılan 2016 doğumlu 12 bin 724 çocuğa bisiklet dağıtımına başladı. Dağıtımlar, ilçe bazında belirli noktalarda gerçekleştiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Müftülüğüyle birlikte şehir genelinde düzenlediği "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında yaz tatilinde 40 gün sabah namazına gelen 2016 doğumlu çocuklar için hazırlanan bisikletler ilçelerde dağıtılmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeye katılarak 40 gün boyunca camileri şenlendiren çocukları ve ailelerini tebrik ederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Güle Oynaya Camiye Gel projemizde bu yıl da mutlu sona ulaştık hamdolsun. 40 gün boyunca her sabah camilerimizde buluşan sevgili yavrularımıza bisikletlerini teslim etmeye merkez dışındaki ilçelerimizden başladık. Belirlenen tarihlerde merkezdeki ilçelerimizde de dağıtımları gerçekleştireceğiz. En büyük temennim namaz alışkanlarını hayatları boyunca devam ettirmeleri. Yavrularımızın sevinçlerini yürekten paylaşıyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Bisikletlerini sağlıklı, güzel günlerde kullansınlar."

Dağıtım bilgisi SMS ile veriliyor

Konya genelinde 30 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazına gelen 2016 doğumlu çocuklar da aileleriyle birlikte bisikletlerini büyük bir sevinçle teslim aldı. Bisiklet almaya hak kazanan 12 bin 724 çocuğa bisiklet dağıtım bilgisi SMS olarak, internet sitesi üzerinden aldıkları telefon numaralarına dağıtım tarihi, dağıtım saati ve dağıtım yeri bilgileri içerecek şekilde gönderiliyor. Merkez dışındaki 28 ilçede başlayan dağıtımlar, belirlenen bir meydanda tek noktadan sağlanırken Selçuklu, Meram, Karatay'da ise çocukların kayıt oldukları cami önünde, cami önleri müsait olmadığı durumda en yakın camiye yönlendirilerek yapılacak. Şehir merkezindeki dağıtımlar 22 Ağustos itibariyle başlayacak. - KONYA

Kaynak: İHA

