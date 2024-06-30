Konya\'da Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Cihat Mert\'i Anma Turu Düzenlendi

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Konya'da bisiklet kazasında hayatını kaybeden Cihat Mert'i anmak ve bisiklet kazalarına dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi.

Konya'da bisiklet konusunda faaliyet gösteren dernek ve gruplar, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile 4 Haziran 2024 tarihinde trafik kazası sonucunda yaşamını yitiren Mimar Cihat Mert'i anma programında bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda toplanan bisiklet severler, kazanın yaşandığı yere kadar bisiklet sürdüler. Kazanın olduğu noktada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından, topluluk Ardıçlı Göleti istikametinde sürüşüne devam etti.

Kazada hayatını kaybettiği, bisiklet camiasında da sevilen biri olduğunu ifade eden Cihat Mert'in arkadaşları, Cihat'ı anmak ve bisiklet ölümlerine dikkat çekmek için toplandıklarını belirtti.

Programa; Altın Pedal Bisiklet Topluluğu Derneği, Konya Velespit Topluluğu, Konya Bisiklet, Pedala Güç Verenler, Karatay Gezenbilir Bisiklet Topluluğu, Selçuklu Ekspresi Bisiklet Topluluğu, Selçuklu Pedal Ekibi, Konya Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu, Konya Bisiklet Spor Kulübü Derneği, Selçuklu Seyyahları Bisiklet Derneği'nden bisiklet severler, Cihat Mert'in ailesi ve sevenleri katıldı. - KONYA