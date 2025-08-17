Konya'da Bisiklet Turları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Konya'da Bisiklet Turları Başlıyor

Konya\'da Bisiklet Turları Başlıyor
17.08.2025 15:08  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için bisiklet turları düzenliyor. İlk tur Sille'ye yapıldı, katılımcılar hem eğlendi hem de bilgi aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini bisikletle keşfetmek için farklı güzergahlarda bisiklet turları düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın, 680 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri konumunda olduğunu hatırlatarak, en çok bisikletin kullanıldığı şehirde önemli etkinlikleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Başkan Altay bisikletseverleri turlara katılmaya davet etti

Bisikletin hem sağlıklı hem de çevreci bir ulaşım aracı olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Bisikletin günlük yaşamda daha fazla yer bulmasını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda 'Tarih ve Kültür Dolu Rotalarda Pedallamak İster Misiniz?' mottosuyla şehrimizin farklı güzergahlarında düzenlediğimiz bisiklet turları bisikletseverleri bu kültürün bir parçası haline getiriyor. Aynı zamanda Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini de tanıtmış oluyoruz. Amacımız Konya'nın bisiklet dostu şehir kimliğini daha da güçlendirmek. Ben bisikletle şehrimizi keşfetmek isteyen tüm bisiklet tutkunlarını etkinliklerimize katılmaya ve keyifli bir gün geçirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turların ilki Sille'ye yapıldı

Turların ilki binlerce yıllık geçmişe sahip Sille'ye gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde başlayan etkinlikte bisikletseverler Konya Büyükşehir Belediyesi Panorama Müzesi otoparkından başlayarak Sille'ye kadar bisiklet sürdü. Etkinlikte hem Sille'nin tarihi hakkında hem de Sille'de bulunan önemli yapılar hakkında rehber eşliğinde detaylı bilgi alındı.

Bisikletseverler Konya Büyükşehir'e teşekkür etti

Etkinliğe katılan bisikletseverler, bisikletle Konya'nın tarihi ve doğal güzellerini keşfederek keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, bu imkanı kendilerine sunan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Tarih ve Kültür Dolu Rotalarda Pedallamak İster Misiniz?' mottosuyla düzenlenen bisiklet turlarının ikincisi 24 Ağustos Pazar günü Çumra'da bulunan Çatalhöyük Antik Kenti'ne gerçekleştirilecek. Turların üçüncüsü 31 Ağustos Pazar günü Meram Dere'de Meram Vadisi içerisinde yapılacak. Bisikletseverler son olarak 7 Eylül Pazar günü Karatay Boncukluhöyük'e sürüş etkinliğine katılacak.

Rehber eşliğinde, sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen bisiklet turları için başvurular bisikletlekesfet.konya.bel.tr adresinden yapılabiliyor. - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Bisiklet Turları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
14:28
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımızla her zaman iyi bir dostluğumuz vardı
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımızla her zaman iyi bir dostluğumuz vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 15:13:32. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Bisiklet Turları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.