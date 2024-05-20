Konya\'da Çiftçiler Yağmur ve Şükür Duası Yaptı

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Konya'nın Beyşehir ve Derbent ilçesinde düzenlenen yağmur ve şükür duası programlarında bir araya gelen çiftçiler ellerini yağış ve şükür duası yapmak için semaya kaldırdı.

Beyşehir'in Gölyaka Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duasında mahalle sakinleri ile ekili alanları için yağış beklentisinde olan çiftçiler buluştu. Tekke mevkiinde yapılan duada ellerini semaya açan çiftçiler yağmur diledi. Programa çevre yerleşim merkezlerinden de vatandaşlar iştirak ederken, katılımcılara dua sonrasında yemek ikram edildi.

Derbent ilçesine bağlı Değiş Mahallesi'nde de üreticiler ve mahalle sakinleri yağmur ve şükür duası programlarında bir araya geldi. Programa İlçe Kaymakam Vekili Bünyamin Miroğlu, İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Ayten'in de aralarında olduğu çok sayıda bürokrat, kamu görevlisi ve vatandaşlar katıldı. - KONYA