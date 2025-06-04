Konya\'da Dünya Bisiklet Günü Etkinliği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet derneklerinin üyeleri ve bisikletseverlerle bisiklet sürme etkinliğine katıldı.

Etkinlik çerçevesinde bisikletseverlerle birlikte Kültürpark'tan bisiklet tramvayına binerek Fırat Caddesi Kavşağı'na kadar yolculuk yapan Başkan Altay, İstanbul Yolu'ndaki bisiklet yollarından Japon Parkı'na kadar bisiklet sürdü. Etkinliğin ardından açıklama yapan Başkan Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde, insanın keyfini yerine getiren, çocukluğunu hatırlatan ve sağlıklı kalmasını sağlayan güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

"Bisiklet yolunu kullanan insanlara ihtiyacımız var"

Kültürpark'tan bisiklet tramvayıyla Fırat Caddesi Kavşağı'na kadar geldiklerini, oradan da dünyanın en güzel güzergahlarından biri olan İstanbul Yolu'na çıkarak Japon Parkı'na kadar bisikletin keyfini yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, "Konya, 680 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'de açık ara en çok bisiklet yoluna sahip şehir. Yollar yapmak yetmiyor, bisiklet yolunu kullanan insanlara ihtiyacımız var. Onun için derneğimize çok teşekkür ediyorum. Etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sağlıklı kalmak adına herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet kullanımının artması ile ilgili özellikle öğrenciler için Güvenli Bisiklet Yolu etkinlikleri düzenlediklerini hatırlatan Başkan Altay, "Bisiklet yollarımızın standardını artırıyoruz, şehirdeki bisiklet sayısını arttırmak için çaba sarf ediyoruz. 'Güle Oynaya Camiye Gel' projemiz çerçevesinde 100 bin çocuğumuzu bisikletle kavuşturduk. Bisiklet Destek Aracımız ile ilçelerimizdeki çocuklarımızın bisikletlerini tamir ediyoruz. İnşallah Konya hızla bir bisiklet şehri olacak. Bunun için her yaştan vatandaşımızın bisiklet kullanması gerekiyor. Okula giderken, işe giderken, sağlıklı kalmak adına herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan bisikletseverler de bisiklet şehri Konya'da yaşamaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, Konya'da bisiklet kültürünün daha çok yaygınlaşması gerektiğini ifade etti. Bisiklet sürücüleri Dünya Bisiklet Günü'nde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Altay'a da teşekkür etti. - KONYA