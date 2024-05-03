Konya\'da Gençlere Kariyer Sohbeti

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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, gençlerin kariyer rotalarını belirlemesine katkı sunmak amacıyla düzenlediği kariyer programlarını sürdürüyor.

Karatay Belediyesi, öğrencilerin bireysel kariyer planlamalarına destek olmak, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla birçok projeye imza atıyor. Bu çerçevede Karatay Belediyesi, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde "Geleceğin Yol Haritası ve Gençlerle Kariyer Sohbeti" programı düzenledi. Karatay'da eğitim hayatlarını sürdüren lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, gelecek planlamalarında öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

"Hedefiniz, planlamanız, azminiz, sabrınız tevekkülünüz olmalı"

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, gençlerin kariyerlerini planlamada ve hayata geçirmede uymaları gereken hususları ve tecrübelerini tek tek öğrencilerle paylaştı. Cem Zorlu, "İnsanların elde ettiği başarıda bulunduğu şartların ve sahip olduğu imkanların büyük bir payı bulunmaktadır. Akıl ile zekanın büyük bir rolü vardır. İşte insanları tüm bunlar besler, harmanlar ve ortaya başarı çıkar. Başarı için öncelikle bir hedefiniz olacak, bir planlamanız olacak, hırstan uzak bir azminiz olacak, gayretiniz olacak, bitmeyen tükenmeyen bir enerjiniz olacak, sabrınız olacak, tevekkülünüz olacak ve elbette bir de nasibiniz olacak. İşte sizleri başarıya götürebilecek veya bir işi başarmanıza yardımcı olacak şeyler bunlardır. Dahası, her bir bireyin ortaya koyabildiği potansiyeli onun başarısıdır. Çünkü herkesin potansiyeli farklıdır. İşini iyi yapabilmek, mutlu olmak, nasibine razı olmak, tevekkül edebilmek sizleri başarıya götürecektir. Ömür çok kısa ve her anını değerlendirmek önemlidir. Onun için de bol bol okuyun, yabancı diller öğrenin, çok çalışın" dedi. - KONYA