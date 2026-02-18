Konya\'da İlk Teravih Namazı Kılındı

Konya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Konya'da ilk teravih namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Başta Kapu Camii olmak üzere kent genelinde bulunan camilerde teravih namazı kılındı. Yatsı namazının ardından saf tutan cemaat, teravih namazını eda etti. Namazın ardından dualar edildi. Vatandaşlar da, Ramazan ayının hayırla başlayıp hayırla bitmesini temenni etti. - KONYA