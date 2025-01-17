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Konya'da karne heyecanı

KONYA - Konya'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. döneminin sona ermesiyle Konya genelinde öğrenciler karnesini aldı. Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere karne ve hediyelerini veren Vali İbrahim Akın ve protokol üyeleri, öğrencilere başarılar diledi.

Vali Akın, okulda düzenlenen karne dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenleri tebrik etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.