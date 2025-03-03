Konya'da Kudüs Çalışma Grubu'ndan 'Hafıza' Sergisi - Son Dakika
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Konya'da Kudüs Çalışma Grubu'ndan 'Hafıza' Sergisi

Konya\'da Kudüs Çalışma Grubu\'ndan \'Hafıza\' Sergisi

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki üniversite öğrencileri, Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla 'Hafıza' sergisini düzenliyor. Sergi, Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak.

03.03.2025 13:19  Güncelleme: 13:21
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Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Kudüs Çalışma Grubu, Gazze başta olmak üzere, Filistin'deki insan hakları ihlallerine yönelik tarihi ve güncel analizler sunmayı amaçlayan "Hafıza" sergisi düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ın ev sahipliğinde düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Ziyaret sonrası sergi hakkında görüşlerini paylaşan Başkan Altay, "Bugünlerde İslam dünyasının en önemli gündemi Filistin ve Kudüs'te yaşanan acı. Aksa Tufanı ile başlayan İsrail'in zulmünü arkadaşlarımız bir nebze de olsa anlatmakla ilgili çok önemli bir çalışma yürüttüler. Buradaki bütün çalışma, emek, tasarım dahil olmak üzere Kudüs Çalışma Grubu'ndaki gençlerimize ait. Biz sadece onlara mekan ve imkan sunduk. Acılar unutuldukça tekrar yaşanmaya mahkumdur. Onun için tüm Konyalıların, Filistinli kardeşlerimizin acısını unutmamak, hafızalarını tazelemek ve boykot düşüncesini diri tutmak adına bu önemli sergiyi ziyaret etmelerini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de "İnsanlar zaman içinde olup bitenleri unutur. Onu unutturmayacak tek şey yaşananların zihinlerde taze tutulabilmesidir. Bu noktada gençlerimize teşekkür ediyoruz, Büyükşehir Belediyemize özellikle teşekkür ediyoruz. Bu tür organizasyonlarda her zaman salonlarını açıyor. Duyarlılık söz konusu olduğu zaman Konya'mızın farklı bir yeri var" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu'nun "Hafıza" sergisi Ramazan ayı boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta ziyarete açık olacak. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Kudüs Çalışma Grubu'ndan 'Hafıza' Sergisi - Son Dakika

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