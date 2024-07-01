Konya'da Kuyuya Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Konya'da Kuyuya Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri, kurdukları makaralı sistem sayesinde kuyuya inerek yavru kediyi çıkarttı. Yavru kedi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından veteriner hekimliğine teslim edildi.

01.07.2024 10:47
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Konya'nın Meram ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Merkez Meram ilçesinde bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusunda kedi miyavlama sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurduğu makaralı sistem üzerine kuyuya inen itfaiye eri yavru kediyi kuyudan çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yavru kedi daha sonra veteriner hekimliğine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Kuyuya Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Kuyuya Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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