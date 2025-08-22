Konya'da Mühendis Sendikasından Zam Talepleri - Son Dakika
Konya'da Mühendis Sendikasından Zam Talepleri

22.08.2025 12:51
Mühendis Tek-Sen, kamu mühendisleri için zam talebiyle iş bırakma eylemi düzenledi.

Konya'da Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası kamu mühendisleri ve teknik hizmetler çalışanları zam talebiyle basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması Anıt Alanında düzenlendi. Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası, memur ve memur emeklilerine sunulan zam teklifine, Meslek Kanunu'nun çıkarılmamasına karşı, bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirirken, sendika, "Sahada Kazandırıyor; Masada Kaybediyoruz" sloganıyla basın açıklaması düzenledi. Yapılan basın açıklamasında konuşan Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası Konya İl Temsilcisi Hatice Öksüz, "Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası olarak, bir günlük iş bırakma eylemimizle, kamu mühendislerine, mimarlara ve teknik hizmet sınıfı çalışanlarına yapılan haksızlığa karşı sesimizi duyurmak istiyoruz. Ülkemizin enerji, sanayi, madencilik ve teknik altyapısının yükünü omuzlayan bizler; emeğimizin karşılığını, mesleki saygınlığımızı ve hak ettiğimiz değeri görmek istiyoruz. Ancak hükümetin 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunduğu zam teklifinin yetersiz kalması, Mühendislik Meslek Kanunu'nun çıkarılmaması bizi bu güçlü eyleme yöneltmiştir. Bu nedenle de 'Sahada Kazandırıyor; Masada Kaybediyoruz' diyerek, sesimizi tüm Türkiye'ye duyuruyoruz" dedi.

Hatice Öksüz sözlerine şu şekilde devam etti: "Hükümetin açıkladığı son zam teklifi, 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için yüzde 4+4 Bu da iki yıla yayılmış toplamda yalnızca yüzde 26'lık bir artış anlamına gelmektedir. Oysa biz, Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası olarak, çalışanların ekonomik şartlar karşısındaki kayıplarını telafi edecek gerçekçi talepler sunduk: 2026 için her altı ayda yüzde 30, 2027 içinse yüzde 25'er zam ve refah payı talep ettik. Bu, ne lütuf ne de ayrıcalık; insanca yaşamanın asgari şartıdır. Yüzde 26'lık teklif, bugünkü enflasyon ortamında kamu çalışanlarını yoksulluğa mahkum etmektedir. Bu oran, mevcut ekonomik tabloda geçimimizi kolaylaştırmak bir yana, var olan maddi sıkıntıları daha da derinleştirecektir. Ancak bize reva görülen, taban aylığa bin TL gibi trajikomik rakamlar eklenmesi, yani 1 kilo et parası. Bu yaklaşımı şiddetle reddediyoruz."

Emeklerin karşılıksız kaldığını özlük hakları, maaşlar ve çalışma şartlarının her geçen gün daha da geriye gittiğini belirten Öksüz, "Bu adaletsizliğin ortadan kalkması ve ekonomik şartlar karşısında maaşlarımızın korunması adına, Eşel-Mobil sistemine geçilmesi gerekmektedir. Enflasyonun yüksek olduğu bu dönemde, maaş artışlarının altı ayda bir yapılması yeterli değildir. Bu nedenle, her ay düzenli olarak enflasyon farkı ödemesi yapılmalıdır. Maaş zammı, taleplerimizin yalnızca bir parçasıdır. 1938 tarihli 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, günümüz ihtiyaçlarına yanıt vermemektedir. Çağın şartlarına uygun, mühendislik mesleğinin uzmanlık alanlarını, yetkilerini ve ekonomik güvencelerini tanımlayan bir Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Ülkemizin çağın ilerisinde olması için durmaksızın çalışırken, yetkililerden hakkımız olan bu kanunu talep etmekteyiz. Masada konuşulan bu yetersiz teklifler, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan oldukça uzaktır. Sendikal özgürlükler pazarlık konusu olamaz; teknik hizmetler sınıfının itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Sendika, Enerji, Hukuk, Yerel, konya, Kamu, Zam, Son Dakika

