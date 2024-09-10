Konya\'da Müze Meram Geleneksel Mutfak Atölyesi Sonbahar ve Kışa Hazırlanıyor

Yerel

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Müze Meram Geleneksel Mutfak Atölyesinde, mutfaklar sonbahar ve kışa hazırlanıyor. Lezzet meraklıları atölyelerde, sonbahar mevsiminin vazgeçilmezi turşu, tarhana, domates ve biber salçasının püf noktalarını, işin uzmanlarından deneyimleyerek öğrendi.

Konya Mutfağı'nın eşsiz yemeklerini, şehrin en lezzetli atölyesi Müze Meram Yemek Atölyesi'nde deneyimleyerek öğrenen katılımcılar bu sefer de, sonbahar ve kış sofralarının olmazsa olmazı turşu, tarhana, domates ve biber salçası yapmanın püf noktalarını işin uzmanlarından öğrendi. Sonbahar ve kış hazırlığı için gereken tüm detayları öğrenmekten dolayı bir hayli memnun olan kursiyerler, bu kurslarla birlikte aynı zamanda Konya Mutfağı'nın sevilen lezzeti sac böreğini ve patlıcan orta yemeğini de işin ehilleri ile birlikte deneyimleyerek yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşadı.

"Katılımcılarımız, yemek kültürümüzün tüm ayrıntılarıyla yaşatılmasını da sağlıyorlar"

Meram Belediyesi tarafından açıldığı günden bu yana, Konya ve Meram tarihini, kültürünü anlatan bir müze olmasının çok ötesinde hizmet veren, aktiviteler sunan Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nin (Müze Meram) ilçenin ve şehrin sosyal hayatına da önemli katkı sunduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gerçekleştirilen yemek atölyelerinin de bu katkının bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Mutfak ve yemek kültürünün, Konya kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Kavuş, "Bu önemli faaliyete katılan tüm mutfak ve lezzet meraklısı beyefendiler ve hanımefendiler, yemek noktasında bilgilerini artırıp sevdiklerine daha lezzetli yemekler ikram etmenin mutluluğunu yaşarken diğer taraftan da esasında şehir kültürünün yaşatılması adına önemli bir çalışmanın altına imza atıyorlar. Bu nedenle hepsine katılımları için teşekkür ediyorum. Kadın ya da erkek olsun tüm Konyalıların bu noktada çok bilgili ve tecrübeli olduklarını biliyorum. Bizim burada yaptığımız şey sadece en güzel lezzet için püf noktaları aktarmak, varsa unutulan noktaları hatırlatmak ve bu bilgi ve birikimlerin unutulmamasını sağlamak. Bunda da başarılı olduğumuzu görmek bizleri mutlu ediyor. Bu sebeple Müze Meram, Konya ve Meram Kültürü için ev sahipliği yapmaya devam edecek" diye konuştu. - KONYA