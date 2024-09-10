Konya'da Müze Meram Geleneksel Mutfak Atölyesi Sonbahar ve Kışa Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Müze Meram Geleneksel Mutfak Atölyesi Sonbahar ve Kışa Hazırlanıyor

Konya\'da Müze Meram Geleneksel Mutfak Atölyesi Sonbahar ve Kışa Hazırlanıyor

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Müze Meram Geleneksel Mutfak Atölyesinde, sonbahar ve kış mevsimlerine özel turşu, tarhana, domates ve biber salçası yapımı öğretiliyor.

10.09.2024 11:39  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Müze Meram Geleneksel Mutfak Atölyesinde, mutfaklar sonbahar ve kışa hazırlanıyor. Lezzet meraklıları atölyelerde, sonbahar mevsiminin vazgeçilmezi turşu, tarhana, domates ve biber salçasının püf noktalarını, işin uzmanlarından deneyimleyerek öğrendi.

Konya Mutfağı'nın eşsiz yemeklerini, şehrin en lezzetli atölyesi Müze Meram Yemek Atölyesi'nde deneyimleyerek öğrenen katılımcılar bu sefer de, sonbahar ve kış sofralarının olmazsa olmazı turşu, tarhana, domates ve biber salçası yapmanın püf noktalarını işin uzmanlarından öğrendi. Sonbahar ve kış hazırlığı için gereken tüm detayları öğrenmekten dolayı bir hayli memnun olan kursiyerler, bu kurslarla birlikte aynı zamanda Konya Mutfağı'nın sevilen lezzeti sac böreğini ve patlıcan orta yemeğini de işin ehilleri ile birlikte deneyimleyerek yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşadı.

"Katılımcılarımız, yemek kültürümüzün tüm ayrıntılarıyla yaşatılmasını da sağlıyorlar"

Meram Belediyesi tarafından açıldığı günden bu yana, Konya ve Meram tarihini, kültürünü anlatan bir müze olmasının çok ötesinde hizmet veren, aktiviteler sunan Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nin (Müze Meram) ilçenin ve şehrin sosyal hayatına da önemli katkı sunduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gerçekleştirilen yemek atölyelerinin de bu katkının bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Mutfak ve yemek kültürünün, Konya kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Kavuş, "Bu önemli faaliyete katılan tüm mutfak ve lezzet meraklısı beyefendiler ve hanımefendiler, yemek noktasında bilgilerini artırıp sevdiklerine daha lezzetli yemekler ikram etmenin mutluluğunu yaşarken diğer taraftan da esasında şehir kültürünün yaşatılması adına önemli bir çalışmanın altına imza atıyorlar. Bu nedenle hepsine katılımları için teşekkür ediyorum. Kadın ya da erkek olsun tüm Konyalıların bu noktada çok bilgili ve tecrübeli olduklarını biliyorum. Bizim burada yaptığımız şey sadece en güzel lezzet için püf noktaları aktarmak, varsa unutulan noktaları hatırlatmak ve bu bilgi ve birikimlerin unutulmamasını sağlamak. Bunda da başarılı olduğumuzu görmek bizleri mutlu ediyor. Bu sebeple Müze Meram, Konya ve Meram Kültürü için ev sahipliği yapmaya devam edecek" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Güncel, Kültür, Yerel, Meram, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Müze Meram Geleneksel Mutfak Atölyesi Sonbahar ve Kışa Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:52:27. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Müze Meram Geleneksel Mutfak Atölyesi Sonbahar ve Kışa Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement