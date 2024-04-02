Konya\'da Ramazan Bayramı Alışveriş Hareketliliği

Yerel

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Konya'da alışveriş merkezlerinde bayram hareketliliği yaşanıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, çarşı pazarda da hareketlilik arttı. Bayram öncesi alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, Konya'nın Tarihi Bedesten Çarşısı ve Kadınlar Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu. Alışverişe gelen vatandaşlar şeker ve bayramlıklarını almaya başladı. Esnaf da bu yılki bayramdan umutlu olduklarını belirtti.

"Bu bayram müşterilerimiz daha çok kaliteli çikolatalara rağbet gösteriyor"

Bayram hazırlıklarının başladığını anlatan mağaza müdürü Mustafa Akpınar, "Şekerlerimizi, lokumlarımızı açıyoruz. Ramazan ayının son günlerine gelirken yeni bir heyecan başladı. Bayram geliyor, bu heyecanı da bütün vatandaşlarımızla yaşamaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin ilgisi bu yıl çok iyi. Her bütçeye uygun şeker ve lokumlarımız var. Bu sene bir sorunumuz, sıkıntımız yok. Fiyat aralığımız ise 100 lira ile 900 lira arasında şekerlerimiz bulunuyor. Lokumlarda da 90 liradan 500 liraya kadar her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Bu bayram müşterilerimiz daha çok kaliteli çikolatalara rağbet gösteriyor. Bizim gözlemlediğimiz bu şekilde. Ucuz ürünlere bu yıl rağbet daha az" dedi.

Alışverişe çıkan Mehmet Barış, "Ramazan Bayramı yaklaştı. O yüzden uygun fiyatlı ürünleri buldukça alıyorum. Fiyatları araştırıyorum, uygunları burada da bulursam alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Bayram alışverişine çıkan Merve Gencer, "Burada şeker fiyatlarına bakıyorum. Şu ana kadar da lokum, şeker ve kahve aldım. Bayramda ne gerekiyorsa onları aldım" diye konuştu. - KONYA