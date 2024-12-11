Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Seydişehir Susuz Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Susuz Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali G.'nin kullandığı 42 AJC 934 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Cezmi T. idaresindeki 42 ZL 382 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yol kenarına devrildi. Kazada muhtar Mehmet Ali G. yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafşf şekilde yaralanan Mehmet Ali G. ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.