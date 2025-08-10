Konya'da Uçurtma Şenliği Coşku İçinde Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Konya'da Uçurtma Şenliği Coşku İçinde Gerçekleşti

Konya\'da Uçurtma Şenliği Coşku İçinde Gerçekleşti
10.08.2025 13:19  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde yüzlerce uçurtma gökyüzünü süsledi. Etkinlik, aileler ve çocuklar için unutulmaz anlar sundu.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin düzenlediği Uçurtma Şenliği'nde yüzlerce uçurtma gökyüzünü süsledi.

Selçuklu Belediyesi'nin Konya'nın eşsiz manzarasına sahip Selçuklu Seyir Tepesi'nde düzenlediği Uçurtma Şenliği coşkuyla başladı. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ilk gününde yüzlerce uçurtma, Selçuklu semalarında süzülerek renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca etkinlik kapsamında çeşitli animasyon gösterileri, interaktif ve şişme oyun alanlarında çocuklar hem keyifli hem de unutulmaz anlar yaşadı. Etkinliğe gelen çocuklar ve aileler, gün boyu süren etkinliklerin ardından, akşam saatlerinde ise Gökhan Şahin ile Bir Mavi Fasıl Konseri ile müzikle dolu bir gece yaşadı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da etkinliğe katılarak şenlik alanında ailelerle sohbet ederek çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Başkan Pekyatırmacı'ya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nihan Öncan, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti.

"Çocuklarımızın aileleriyle birlikte kaliteli ve mutlu zaman geçirmeleri bizim için önemli"

Çocukların eğlenmesinin ve mutlu olmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Uçurtmalar Seyir Tepesi'nin tamamını kaplamış vaziyette. Her yerde uçurtma var, bu görüntü bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın, gençlerimizin burada olması, aileleriyle birlikte zaman geçirmesi, yaz tatilinin bu güzel günlerinde, bu güzel havada, aileleriyle birlikte kaliteli ve mutlu zaman geçirmeleri bizim için önemli. Burada bulunan bütün ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Selçuklu'muzda gençlerimizin, çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunabilmek ve onların her alanda kendilerini geliştirebilmelerine fırsat sunmak için farklı ortamlar oluşturuyoruz. Yaz döneminde spor okulu faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün 13 binin üzerinde gencimiz, çocuğumuz spor okullarında bizlerle birlikte. 15 farklı branşta eğitimlerini alıyorlar. Farklı spor branşlarında hem kendilerini deneyimlemiş oluyorlar hem de geliştiriyorlar. Bu manada yine okul dışı öğrenme ortamlarımızda, Sanat Tasarım Atölyemizde, Gelişim ve Teknoloji Akademimizde, Hatice Hatun Çocuk Mektebimizde çocuklarımıza farklı atölye programlarıyla destek olmaya gayret ediyoruz. Aslında bu yaptığımız organizasyonlardaki etkinlik alanlarımız da çocuklarımıza farklı alanlarda imkan sunduğumuz alanlar. Çünkü burada da çini seramik, yüz boyama, resim atölyeleriyle çocuklarımız kendilerini deneyimleme fırsatını bulmuş oluyor. Yaza başlarken Kelebek Parkımızda Karne Şenliği yapmıştık. Orada da çok yoğun bir ilgi vardı. Çocuklarımız yoğun bir şekilde aileleriyle birlikte katılmışlardı. Burada da yine Uçurtma Şenliği'nde birlikteyiz. Bu birliktelikten dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz, geleceğimizin teminatı onlar. Onlara her türlü imkanı en iyi şekilde sunmak da bizim görevimiz. Bu güzel, sıcak yaz gününde Seyir Tepesi'nde bizlerle olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da, çocuklara eğlenceli bir ortam hazırladığı için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve ekibine teşekkür etti.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nihan Öncan ise etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek bu etkinliklerin devam etmesini diledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Uçurtma Şenliği, Selçuklu, Etkinlik, Eğitim, konya, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Uçurtma Şenliği Coşku İçinde Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

12:31
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
12:03
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
08:09
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 13:40:53. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Uçurtma Şenliği Coşku İçinde Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.