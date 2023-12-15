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Konya'da Yerli Malı Haftasında okula TOGG getirdiler - Son Dakika
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Konya'da Yerli Malı Haftasında okula TOGG getirdiler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlamaları çerçevesinde bir ilkokulda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG getirildi.

Konya\'da Yerli Malı Haftasında okula TOGG getirdiler
15.12.2023 - 11:53,  Güncelleme: 12:48
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlamaları çerçevesinde bir ilkokulda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG getirildi.

Beyşehir ilçesinde Gazi İlkokulunda Yerli Malı Haftasında öğrenciler TOGG sürprizi yaşadı. Okul bahçesine getirilerek sergilenen 3 ayrı TOGG otomobili öğrencilere büyük sürpriz ve heyecan yaşattı. Okul bahçesinde sergilenen TOGG otomobilleri önünde "yerli ve milli", "bizim çocuklar yapmış", "kapılma rüzgarıma, sen de aldanırsın", "ithal değil, alın teri", "tamamen yerli, yüzde 100 elektrikli", "aşıksan vur saza, TOGG'un varsa bas gaza", "cıvata mı sandın, TOGG bu" içerikleri yazılı döviz açan öğrenciler, araçlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. TOGG'u yakından gören ve içerisine binerek yakından tanıma imkanı da bulan öğrencilerden bazıları araca bindirilerek okul bahçesinde gezdirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Yerli Malı Haftası kapsamda okula tanıtım için getirilen 3 farklı TOGG aracından dolayı sahipleri olan Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ve ilçede binerek kullanan eğitimci meslektaşlarına teşekkür ederek, "Burada öğrencilerimiz yerli ve milli arabamızla tanışsın istedik. Çok mutlu oldular. Yani bunlar önemli hamleler. Yerli malı haftasının sadece meyveleri tüketmekle olmadığını göstermek istedik. Ayrıca, savunma sanayinde ve yerli araçlarımızla, milli olan tüm ürünlerimizi de aynı zamanda bu hafta gerek sosyal medya hesaplarında gerekse okullarımızda bulunan akıllı tahtalar vasıtasıyla öğrencilerimize diğer görsellerini de ulaştıracağız. Yerli malı deyince sadece yiyecek manasında değil, artık kendimizi de aştığımızı düşünüyorum. Yerli ve milli olan tüm ürünler, özellikle savunma sanayi ürünleri bunları da sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Ben araç sahiplerimize bu etkinlik için otomobilleri getirdikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gazi İlkokulu Müdürü Şaban Yılmaz da, hafta başından bu yana öğrenciler, öğretmenler ve velilerin de dahil olmasıyla yerli malı haftasını kutladıklarını vurgulayarak, bu yıl farklı, sıra dışı bir etkinliğe de imza atmak istediklerini belirtti. Yılmaz, "Geçtiğimiz yıllarda alışılagelmiş, tek düze halde, pastayla, börekle kutlamalarımız zaten yapılıyordu. Tabi öğrencilerimiz de sadece yiyecek, içecek, pasta, börek yapmak, yemek zannediyorlar Yerli Malı Haftasını. Oysa ki, yerli malının milli ürünler kapsamında gerçekleştirildiğini, bunu öğrencilerimizin görmesi adına biz de bu haftaya istinaden 3 TOGG aracımızı yerli, milli gurur olarak, 'yapılamaz' denileni başarmış olarak, son dönemde yerli milli kalkınmayla birlikte buraya getirdik. Bu araçlarımızı özellikle ilkokul öğrencilerimize tanıtmak istedik ki, gelecekte de kendileri üstün mühendisler olarak, bunun gibi veya daha üstün şekilde savunma sanayi olsun her türlü yerli malında, sağlıkta olsun, geçtiğimiz yıllarda da, pandemide de gördük biz bunları. Öğrencilerimizin ileride kendilerinin de bu şekilde mühendisler, bilim adamları olabileceğini ve bunları üretebileceğini görmelerini istedik. O yüzden araçlarımızı burada sergilemek istedik. Çocuklarımız çok güzel bir anı da yaşamış oldular" ifadelerini kullandı.

"Burada bir farkındalık oluşturalım istedik"

Etkinliğe destek veren Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık da, böyle bir daveti alınca hiç düşünmeden destek vermek için odaya ait TOGG aracını okulda öğrenim gören öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, "Burada bir farkındalık oluşturalım istedik. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu mühendislerimizin yapmış olduğu akıllı aracı, TOGG'u öğrencilerimize, çocuklarımıza tanıtmaya geldik. Çocuklarımız inşallah bunlardan daha iyisini yapacaklar. Artık meyve sebze alışkanlığından çıkıp teknolojiye, savunma sanayine daha güzel, daha bilimsel, daha teknolojik hizmetler yapmaları için TOGG'u örnek olarak buraya getirdik. Bizim millet olarak yaptığımız zaman, çalıştığımız zaman yapamayacağımız hiçbir şeyin olmayacağını kanıtlıyoruz. Çocuklarımızda da o ışığı gördük çok şükür" diye konuştu.

TOGG sahibi emekli öğretmen Halil Demir de, kendisi için çok özel bir gün olmasının da mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Zira bu camiaya, bu çocuklara 33 yılımı verdim. 33 yıldır yerli malı kutluyoruz, hep kutladık. Ama gerçek manada bir Yerli Malı Haftasını herhalde bugün kutluyorum. Emekli olduktan sonra nasip oldu. Benim için de çok gurur verici bir olay. Çocuklar çok ilginç soru soruyorlar; elbette ilgililer teknolojiye, aşinalar, teknolojiyi biliyor, tanıyorlar, takip ediyorlar. 'Kaç basıyor' diye sordular, çok ilginçti. 'Kaç paraya satın aldın' diye soranlar oldu. Dedim, 'siz niye parasıyla ilgileniyorsunuz, boş verin arabayla gezdireyim ben sizi, uslu duranları' dedim. Çocukların ilgisi çok yoğundu. Biz bu çocuklara 'sen bunu yapabilirsin, başarabilirsin' dediğimizde inşallah ileriki günlerde çok daha güzel şeyleri başaracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TOGG sahibi İngilizce Öğretmeni Mehmet Kandırmaz da, bu yıl düzenledikleri Yerli Malı Haftasını çok ilginç ve sıra dışı bir şekilde kutladıklarına dikkati çekerek, "Bana da bu kutlamaların içeriği söylendiğinde, başta biraz heyecanlandım. Çocukların ilgisi, yani yerli malımıza, yerli milli araçlarımıza ilgileri gerçekten bizleri de çok gururlandırdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
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