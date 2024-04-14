Konya'daki Lavanta Bahçesi ve Acıgöl Seyir Tepesi Yerli Turistlerin Akınına Uğradı - Son Dakika
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Konya'daki Lavanta Bahçesi ve Acıgöl Seyir Tepesi Yerli Turistlerin Akınına Uğradı

Konya\'daki Lavanta Bahçesi ve Acıgöl Seyir Tepesi Yerli Turistlerin Akınına Uğradı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan lavanta bahçesi ve Acıgöl seyir tepesi, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yerli turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Karapınarlı vatandaşlar ve ilçe dışından gelen misafirler, aileleriyle birlikte lavanta bahçesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Acıgöl'ü en tepe noktadan izlemek ise ziyaretçilerin çok hoşuna gitti.

14.04.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan lavanta bahçesi ve Acıgöl seyir tepesi, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yerli turistlerin ziyaretçi akınına uğradı.

Konya- Adana Karayolu üzerinde bulunan ve günlük 25 bin aracın geçtiği Karapınar ilçesindeki Acıgöl seyir tepesi ve lavanta bahçesi, Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatille birlikte ziyaretçilerin akınına uğradı. Acıgöl seyir tepesi ve lavanta bahçesi gelen, özellikle ilçe dışında yaşayan Karapınarlı vatandaşlar, aileleri ile birlikte gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lavanta bahçesi ziyaretçilerinden Akif Çağıran, "İlçe dışından misafirlerimiz gelmişti. Onlarla birlikte lavanta bahçesini gezdik. Acıgöl'ü en tepe noktadan izlediler. Çok hoşlarına gitti" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'daki Lavanta Bahçesi ve Acıgöl Seyir Tepesi Yerli Turistlerin Akınına Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'daki Lavanta Bahçesi ve Acıgöl Seyir Tepesi Yerli Turistlerin Akınına Uğradı - Son Dakika
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