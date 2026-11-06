Konya Havalimanı\'nda ihramla salavat getiren 68 yaşındaki emekli imam yığılarak öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinden umre yolculuğuna çıkmak üzere Konya Havalimanı'nda bulunan emekli imam hatip ve il merkezinde faaliyet gösteren bir hac ve umre turizmi yapan firmanın Konya Beyşehir sorumlusu Abdullah Özkan'ın hayatını kaybettiği anların ayrıntıları ortaya çıktı. Umre kafilesine dua ettikten sonra salavat getirdiği sırada ihram içerisinde yere yığılan Özkan'ın son anlarına tanıklık eden 15 yıllık mesai arkadaşı şirketin Konya sorumlusu İsmail Gümüş, yaşananları anlattı.

Bir turizm firmasının Beyşehir şubesi sorumlusu olan emekli imam hatip Abdullah Özkan (68), Beyşehir'den umre ibadeti için yola çıkan yaklaşık 180 kişilik kafileyle birlikte Konya Havalimanı'na geldi. İhramlarını giyen umre yolcuları, kutsal topraklara hareket öncesinde havalimanında bir araya gelerek dua etti. Kafileye eşlik eden Özkan da umre yolcularına dua ettikten sonra kelime-i tevhid getirdi, telbiye okudu ve Hazreti Peygamber Efendimize salavat getirdi. Üçüncü salavat sırasında sesi kesilen Özkan, hafifçe öne eğilerek yere yığıldı. Havalimanındaki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalp masajı uygulanan Özkan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Özkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

15 yıllık dostu o anları anlattı

Abdullah Özkan'ın hemen yanında bulunan turizm firmasının hac ve umre sorumlusu İsmail Gümüş, yaşananların kendilerini derinden sarstığını söyledi. Özkan'la yaklaşık 15 yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Gümüş, emekli imamın her yıl kasım ayında umreye gittiğini, bu yıl da aynı dönemde kutsal topraklara gitmek üzere hazırlandığını ifade etti. Özkan'ın öncesinde herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediğini anlatan Gümüş, yaşananların ardından havalimanı sağlık ekiplerine haber verdiklerini, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye gittiklerini ve acı haberi burada aldıklarını söyledi. 15 yıllık dostunun kendisini 15-20 günde bir arayarak, "Öylesine aradım. Ben seni seviyorum" dediğini anlatan Gümüş, Özkan'ın ardından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gümüş, Abdullah Özkan'ın kelime-i tevhid ve salavat eşliğinde hayatını kaybetmesini, "İmrenilecek bir ölüm" sözleriyle değerlendirdi. Özkan'a Allah'tan rahmet dileyen Gümüş, kendisi de böyle güzel bir sonla Rabbine kavuşmayı temenni etti.

"Çok güzel ve imrenilecek bir ölüm"

Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş da Abdullah Özkan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özkan'ın ilçeye ve topluma hizmet etmiş kıymetli bir din görevlisi olduğunu belirten Aktaş, emekli imamın umre yolculuğu için abdestini alıp ihramını giydiğini, niyetini getirerek kelime-i tevhid, kelime-i şehadet ve salavatlar eşliğinde hayatını kaybettiğini söyledi. Aktaş, Özkan'ın vefatını etkileyici ve duygulandırıcı bulduğunu ifade ederek, "Çok güzel, imrenilecek bir ölüm" dedi. Özkan'ın ölüm nedenine ilişkin henüz teknik bir bilgiye ulaşmadıklarını da belirten Aktaş, kesinleşmemiş bir sağlık değerlendirmesi yapmanın doğru olmayacağını vurguladı.

Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Abdullah Özkan'ın cenazesi, Beyşehir'de cuma namazının ardından Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında dualar eşliğinde Beyşehir Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, Özkan'ın meslektaşları, din görevlileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.