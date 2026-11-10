Konya Hüyük\'te 10 Kasım töreni kar altında yapıldı, kadın işçiler saygı duruşu yaptı

Konya'nın Hüyük ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törenler kar yağışı altında yapıldı. Kar yağarken çilek hasadı yapan tarım işçisi kadınlar da saat 09.05'i gösterdiğinde çalışmalarına ara vererek saygı duruşunda bulundu.

Hüyük'te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, 10 Kasım anma törenine de eşlik etti. Kar yağışı altında gerçekleştirilen törene Hüyük Kaymakamı Ozan Ramazan Budak, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, gaziler, muhtarlar, eğitim camiası mensupları ve vatandaşlar katıldı. Anma programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenkler koyuldu, saatler 09.05'i gösterdiğinde katılımcılar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrakları yarıya indirildi. 10 Kasım anma programı daha sonra Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonunda devam etti.

Kar altında çilek toplayan kadınlardan saat 09.05'te saygı duruşu

Hüyük'te kar yağışı altında ellerinde kovalarla çilek toplayan tarım işçisi kadınlar da saatler 09.05'i gösterdiğinde aralarından bir kadının çağrısı üzerine işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.