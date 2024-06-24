Konya Otogarı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika
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Konya Otogarı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Konya Otogarı\'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Konya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Otobüs Terminali'nde 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun bir seyahat trafiği yaşandı. Konya Otogarı'nda 9 bin 54 otobüs seferi gerçekleştirilirken bu seferlerde 550 bin 584 yolcu taşındı. İlçe otogarlarında da bayram sevinci hissedildi.

24.06.2024 17:35  Güncelleme: 17:36
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Konya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Otobüs Terminali'nde 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun bir seyahat trafiği yaşandı.

Hizmet kalitesini ve standardını sürekli artırmasıyla örnek olan Konya Otogarı, Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından birinde bulunması ve 788 güzergaha ulaşım sağlama özelliğiyle her yıl milyonlarca yolcuyu sevdiklerine kavuşturuyor. Kurban Bayramı tatilinde de yoğunluğun olduğu Konya Otogarı'nda, 9 bin 54 otobüs seferi gerçekleştirilirken bu seferlerde 550 bin 584 yolcu taşındı.

İlçe otogarlarında da bayram sevinci hissedildi

Yenilenen ve hizmet kalitesi artan ilçe otogarlarında ise 7 bin 291 sefer ile 255 bin 185 yolcu taşıması yapıldı. Akşehir Otogarında bin 652 sefer ile 57 bin 820 yolcu, Beyşehir Otogarında 658 sefer ile 23 bin 30 yolcu, Cihanbeyli Otogarında 353 sefer ile 12 bin 355 yolcu, Ereğli Otogarında bin 454 sefer ile 50 bin 890 yolcu, Hüyük Otogarında 32 sefer ile bin 120 yolcu, Ilgın Otogarında 589 sefer ile 20 bin 615 yolcu, Kadınhanı Otogarında 325 sefer ile 11 bin 375 yolcu, Karatay Otogarında bin 110 sefer ile 38 bin 850 yolcu, Karapınar Otogarında 609 sefer ile 21 bin 315 yolcu, Kulu Otogarında 509 sefer ile 17 bin 815 yolcu taşındı. Bayram tatili süresince merkezde ve ilçelerde toplam 16 bin 345 sefer yapılırken bu seferlerde taşınan yolcu sayısı ise 805 bin 769 oldu. - KONYA

Kaynak: İHA

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