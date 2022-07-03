Konya otogarında bayram öncesi sakinlik hakim - Son Dakika
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Konya otogarında bayram öncesi sakinlik hakim

03.07.2022 16:37

Konya otogarında bayram öncesi sakinlik hakim Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde beklenen hareketlilik henüz gözlenmiyor.

Konya otogarında bayram öncesi sakinlik hakim

KONYA - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde beklenen hareketlilik henüz gözlenmiyor. Yolculuk yapacak vatandaşlar yaşanan sakinlikle birlikte kolayca bilet bulduklarını ifade etti.

Kurban Bayramı tatili için şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlar biletlerini almaya başladı. Konya'dan bayram ziyareti için memleketine gitmek isteyen vatandaşlar gün içerisinde Konya Otobüs Terminaline gelerek biletlerini aldı. Bayram tatilinin başlamasına günler kala otogardaki yoğunluğun geçen yıllara oranla daha az olduğunu ifade eden otobüs firması yetkilileri, henüz ek sefer koymadıklarını söyledi.

Şehirlerarası seyahat firması çalışanı Bayram Özünal, "Geçen seneye bakacak olursak bu sene yoğunluk yok. Araçlar bazen doluyor bazen dolmuyor. Şu anda herhangi bir ek sefer yok. Ama yoğunluğa göre talep olursa ek sefer olur. Akaryakıt fiyatları nedeniyle biletler pahalı maalesef. Fakat yolcularımız mecbur gidiyor" dedi.

Bayram öncesi bayram ziyareti ve memleketine gitmek için bilet alan Talha Toklu, "Ben öğrenciyim. Sınavlarıma girdim ve bitirdim. Biletimi aldım. Kolaylıkla biletimi buldum. Bayram ziyareti için Bursa'ya, memleketime gidiyorum. Ailemi, arkadaşlarımı ziyaret edeceğim" diye konuştu.

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OTOGARDA KURBAN BAYRAMI HAREKETLİLİĞİ; EK SEFERLER KONULDU OTOGARDA KURBAN BAYRAMI HAREKETLİLİĞİ; EK SEFERLER KONULDU Camilerde bayram öncesi temizlik Camilerde bayram öncesi temizlik
Kaynak: İHA

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