Konya'ya 2 Günlük Yağış Müjdesi - Son Dakika
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Konya'ya 2 Günlük Yağış Müjdesi

Konya'da yağışlar azalırken, önümüzdeki günlerde kuvvetli yağmur ve fırtina bekleniyor.

24.12.2024 23:05
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Yağış bekleyen Konya Ovasına 2 günlük yağış müjdesi

Konya yöresinde yağışlarda geçmiş yıllara oranla yüzde 46 oranında düşüş oldu

KONYA - Konya'da yağışların son yılların aynı aylarına oranla yüzde 46 azaldığını ifade eden uzmanlar, önümüzdeki günlerde yağışlı ve fırtınalı sistemin etkisi altına girileceğini belirterek, kuvvetli rüzgar, soba gazı ve doğalgaz zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Konya'nın, önümüzdeki günlerde Orta Akdeniz'den gelen yağışlı hava dalgasının altında kalması tahmin ediliyor. Konya ve çevresinde salı ve çarşamba günü yağmur yağışı bekleniyor. Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezinin hava tahmin raporlarında yağışlar ile bölgede 50 ila 70 kilometre hızında olması beklenen fırtına, soba gazı ve doğal gaz zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

"Bugünden itibaren ve Çarşamba günü bölgemiz bu yağış sisteminin etkisini gösterecek"

Sağanak yağışların başlayacağını ve beraberinde fırtınalı havanın etkili olacağının tahmin edildiğini kaydeden Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, "Yurdumuz bu hafta Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı ve cephesel sistemin etkisi altında. Özellikle yurdun batı kesimleri, yoğun yağışların etkisi altına girecek. Bölgemiz de yine bu yağışlı sistemlerden etkilenecek. Salı günü yani bugünden itibaren ve Çarşamba günü bölgemizde bu yağış sistemi etkisini gösterecek. Yağışlar şehir merkezinde yağmur şeklinde gerçekleşecek fakat yüksek kesimlerde, özellikle Toroslar'da Konya, Antalya yolu geçidinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Çünkü yüksek kesimlerde buzlanma durumu ve rüzgarın da etkisiyle tipi gibi hadiseler meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Rüzgar aynı zamanda lodoslar, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde gerçekleşecek. Salı ve çarşamba günleri rüzgarın etkisi devam edecek. 50 ila 70 kilometre saat hızında bölge genelinde rüzgarın eseceğini tahmin ediyoruz. Fakat yüksek kesimlerde 80 ila 90 kilometre saat hızına kadar ulaşabilir. Tabii kuvvetli lodos nedeniyle soba gazı ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var" dedi.

"Hafta sonunda mevsim normallerine doğru sıcaklıklarda azalma olacak"

Sıcaklıkların şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini aktaran Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, "Hafta sonuna doğru mevsim normallerine doğru sıcaklıklarda biraz azalma olacak. Gündüz sıcaklıkları 6-7 derece, gece sıcaklıkları da -1 ila 2 derece bandında seyredecek. Aynı zamanda yine cuma günü de yağmur şeklinde yağışları göreceğiz. Fakat yükseklerde yine Toroslar'da özellikle karla karışık yağmur ve kar şeklini yağışları görmemiz mümkün olacak" şeklinde konuştu.

"Geçmiş yıllara oranla yağışlar yüzde 46 düşük"

Bazı kesimlerin 50 kilogram yağış alınacağını belirten Alkan, "Çiftçiler için yağışların özellikle Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olacağını söyleyebiliriz. Beyşehir, Seydişehir, Derebucak, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Hadim bu bölgelerde özellikle 50 kilogramın üzerinde yağışların gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Uzun yıllar değerlendirmesine bakacak olursak bölgede yüzde 46 oranında geçmiş yıllara oranla yağışların düşük olduğu görülüyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'ya 2 Günlük Yağış Müjdesi - Son Dakika

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