Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Siyasetin Sorunu \'Kasaba Münevverleri\'

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, siyasetin çok büyük bir sorununun 'Kasaba Münevverleri' olduğunu söyledi. Esen, "Kasaba münevverleri, bir yapar 5 gösterir. Şark kurnazlığı olarak ifade edilir. 'Her şeye benim gücüm yeter' derler. Maalesef Türk siyasetinde Kasaba Münevverliği oldukça kabul görmüş bir kavramdır. 5 yıl boyunca hiç kasaba münevverliği yapmadım" dedi.
Konyaaltı Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Başkan Esen, 5 yıl boyunca Konyaaltı Belediye Meclisi'nin Türkiye'ye örnek olabilecek bir uyum içerisinde çalıştığını söyledi.
"BİR YAPAR 5 GÖSTERİRLER"
Konuşmasında'kasaba münevverleri' kavramına vurgu yapan Başkan Esen, "Kasaba münevverleri. Çok duyulmuş bir şey değil. Şark kurnazlığı olarak ifade edilir. Biraz da rahmetli Ahmet Kaya tarafından erken maganda olarak tarif edilir. Siyasetin çok büyük sorunudur kasaba münevverleri. Ne yapar kasaba münevverleri? 'Ben o işi de yaparım bu işi de yaparım. Bir yaparım 5 gösteririm. Her şeye benim gücüm yeter' derler. Maalesef Türk siyasetinde kasaba münevverliği oldukça kabul görmüş bir kavramdır. 5 yıl boyunca hiç kasaba münevverliği yapmadım. 'İcap eden durumlar dışında hiçbir yerde benim fotoğrafımı görmeyeceksiniz' dedim. Yani sizlerin parasıyla kendi reklamımı yapmadım. 47 yaşında belediye başkanı oldum. Evimizdeki sehpa bile değişmedi. Yaşam tarzımız değişmedi. Çocuklarım beni belediye çalışanı zannediyor" dedi.
"İLLER BANKASI PARAYI KESTİ"
Konyaaltı Belediyesi çalışanlarının bir kısmının maaşlarında yaşanan gecikmeden dolayı personelden özür dileyerek sözlerini sürdüren Başkan Esen, "5 yıl boyunca yarım saat bile geç yatmayan maaşların bu ay maalesef bir kısmını geç yatırmak zorunda kaldık. Sebebi şudur: Pek çok şey konuşuldu. 'Belediye öyle oldu. Semih böyle yaptı' hepsine kabulüm. Eleştirilmekten hiç gocunmam. İller Bankası'ndan her ay gelen pay bu ay maalesef yüzde 50'ye yakın kesintili geldi. Biz bunu bir gün önce haber aldık. Böyle bir hazırlıksız yakalanma durumunda maalesef böyle bir şey gerçekleşti. Keşke daha önceden haberimiz olsaydı, önlemini alırdık. Konyaaltı Belediyesi güçlü bir belediyedir. Bu tür şeyleri yaşayacak bir belediye değildir. Zaten önümüzdeki ay da böyle bir şey yaşamayacağız. Ama 15 gün bile olsa personelimizin maaşının bir kısmının yarısının geç yatmasından dolayı o kardeşlerimden özür diliyorum" diye konuştu.
"İNATÇI DEĞİLİM GERÇEKÇİYİM"
Kendisiyle ilgili bugün söylenebilecek en olumsuz cümlenin inatçılık olduğunu dile getiren Başkan Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayır inatçı değilim. Gerçekçiyim. ve netim. Yani her anlama gelebilecek cümleleri asla kurmadım. Her şekilde dönülebilecek bir maskeyle hiç dolaşmadım. Hiç kimse benimle ilgili ne düşündüğüm konusunda tereddüte düşmedi. Bir insanın sürekli, ben ben denmesinin de çok doğru bir şey olmadığını da söyledim. Yani burada bir şeyler yapıldıysa arka sıralarda oturan arkadaşlarım sayesinde. Gece yağmur yağdığında ilk önce onlar sokaktaydı. Feslikan yoluna kaya düştüğünde onlar oradaydı. O yüzden ben burada bulunan herkesten müsaade olarak onları tebrik ediyorum, hepsinin alnından öpüyorum. Çok zor ağır bir görevi aslında hak ettikleri çok çok az bir ücretle yaptılar ve işlerine bağlılıktan Konyaaltı Belediyesine hizmetten hiçbir zamanda ayrılmadılar."
"KONYAALTI'NDA YAPILAŞMA BİTMİŞTİR"
Belediyelerin sürdürülebilir bir şekilde beklentileri yerine getirebilmesi için mutlaka yeni gelir katkısına ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Esen, şunları söyledi:
"Değerli arkadaşlar bugüne kadar eldeki imkanlar neyse o ölçüde çalıştık. Gelirlerimiz neyse harcamalarımız o kadar oldu. Bu kadar gelirle bu kadar olur. Burada tekrar söylüyorum aslında bu da bir siyasetçinin hiç kullanmaması gereken bir cümle, bu parayla bu kadar iş olur. Bu gelirle bu kadar iş olur. Bu sadece benim için mi geçerli? Hayır. Tüm belediyeler için geçerli. Belediye gelirleri kanununda yanılmıyorsam 7- 8 tane gelir kaynağı var. Bu 7 -8 gelir kaynağının en önemlisi ruhsat gelirleridir. Konyaaltı'nda yapılaşma bitmiştir. Konyaaltı'nda parsel stokunun yüzde 93 yapılaşmıştır. Geri kalan yerler bazı problemlerden dolayı yapılaşmamaktadır. Eğer ruhsat gelirleriniz yoksa geriye iki tane geliriniz kalıyor. Biri mayıs ve kasım ayında topladığımız emlak vergileri, diğeri ise İller Bankası'ndan gelen pay. Bu ikisi bir yasa ile bir yasal düzenleme ile çoğaltılmazsa tüm belediyeler beklentinin altında hizmet eder. Bu konuda mutlaka düzenleme yapılması lazım."
Son Dakika › Yerel › Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Siyasetin Sorunu 'Kasaba Münevverleri' - Son Dakika
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