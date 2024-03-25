Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı 18. galibiyetini aldı

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Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 20. hafta maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü 32-29 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 18 maça çıkardı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2023-2024 sezonunun 20'nci haftasında lider Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ile Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da karşılaştı. Ligde oynadığı tüm maçlarını kazanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, lige verilecek milli ara öncesinde evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü de mağlup ederek, galibiyet serisini 18 maça çıkarırken, en yakın rakibiyle de puan farkını 4'e yükseltti.

Maçın başından sonuna dek büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk devresini 16-14 önde kapatan "Mavi Kelebekler", üstünlüğünü maçın sonuna da yansıttı ve rakibini 32-29 mağlup etti.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ndeki bir sonraki maçında 22 Nisan Pazartesi günü Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'ne konuk olacak.