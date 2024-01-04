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Konyaaltı Belediyesi, Antik Kentleri Koruma ve Restorasyon Takvimi Oluşturdu - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi, Antik Kentleri Koruma ve Restorasyon Takvimi Oluşturdu

Konyaaltı Belediyesi, ilçede daha önceden keşfedilen ve yeni keşfedilmiş antik kent ve tarihi yerleşim alanlarını 2024 takvimine taşıdı. Takvim sayesinde antik kentlerin korunması ve restorasyonu için farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Konyaaltı Belediyesi, Antik Kentleri Koruma ve Restorasyon Takvimi Oluşturdu
04.01.2024 - 10:30,  Güncelleme: 10:50
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Konyaaltı Belediyesi, ilçede daha önceden keşfedilen ve yeni keşfedilmiş antik kent ve tarihi yerleşim alanlarını 2024 takvimine taşıdı. Takvim sayesinde antik kentlerin korunması ve restorasyonu için farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı ilçe sınırları içerisinde yer alan antik kent ve yerleşim alanlarından 12 tanesini 2024 yılı için hazırladığı takvime taşıdı. Her aya özel farklı bir antik kentin yer aldığı takvim büyük ilgi görüyor. Hem yerel halkı hem de turistleri, bölgenin tarihi ve kültürel mirasıyla daha yakından tanıştırmanın amaçlandığı takvimle antik kentlerin korunması ve restorasyonu için farkındalık yaratılması da hedefleniyor.

KÜLTÜR TURİZMİ

2024 takvimi, her ay farklı bir antik kenti detaylı bilgiler ve görsellerle sunarak, geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Konyaaltı'nın tarihi dokusunu ve kültürel zenginliğini ortaya koyan takvim, bölgenin kültür turizmi potansiyeline de katkıda bulunuyor.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN HAZİNELER

Konyaaltı Belediyesi olarak tarihi mirasın korunması ve tanıtılmasına önem verdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "2024 takvimindeki her bir antik kentin, Konyaaltı'nın zengin tarihi ve kültürel mirasının bir parçası olarak, gelecek nesillere aktarılması gerektiği inancındayız. Bu etkileyici antik kentler, Konyaaltı'nın sadece bir Akdeniz sahil beldesi olmadığını, aynı zamanda köklü bir tarihe sahip olduğunu da göstermektedir. Her biri kendine has özellikleri ve zengin tarihiyle bu antik kentler, tarih meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen hazineler olarak da öne çıkmaktadır. Takvimle hem yerel halkı hem de turistleri, bölgenin tarihi ve kültürel mirasıyla daha yakından tanıştırmayı amaçladık. Birçok insan Konyaaltı ilçesindeki tarihi yerleşim alanlarını bilmiyor. Bu takvimle antik kentlerimizi duyurmayı ve bu kentlerin korunması için farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz farklı projelerimizi de ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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