Konyaaltı Belediyesi, LGS nedeniyle Pınarbaşı Kapalı Pazarı\'nı cumartesi günü kuracak

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Konyaaltı Belediyesi, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS nedeniyle Abdurrahman Neriman Bileydi İlk ve Ortaokulu yanına kurulan Pınarbaşı Kapalı Pazarı'nın pazar günü yerine cumartesi günü kurulacağını açıkladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Abdurrahman Neriman Bileydi İlk ve Ortaokulu'nun yan tarafına kurulan Pınarbaşı Kapalı Pazarı, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) sebebiyle pazar günü yerine 1 Haziran Cumartesi günü kurulacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, LGS'ye girecek olan öğrencilerin huzurlu ve sessiz bir ortamda sınavlarına odaklanabilmesi için pazar günü kurulacak Pınarbaşı Pazarı'nı cumartesi gününe aldıklarını açıkladı. Başkan Kotan, "Çocuklarımızın eğitimi bizim en büyük önceliğimiz. Onların güvenli ve huzurlu bir ortamda hareket etmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor, siz vatandaşlarımıza da anlayışınız için teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA