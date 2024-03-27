Konyaaltı Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Öğrencileri Kütüphane Haftası\'nda Kütüphaneyi Ziyaret Etti

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Konyaaltı Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, Kütüphane Haftası dolayısıyla Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphane ve kitaplar hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra sevdikleri kitapları okudu.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri Kütüphane Haftası'nda Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) binasında bulunan Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kütüphaneyi gezen öğrenciler, hem kütüphane hakkında yetkililerden bilgi aldı hem de sevdikleri kitapları okudu.

Kütüphanede bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencisi Toprak Nil Arpacı, "Kitap okumayı ve kitapları çok seviyorum. Kütüphane nedeniyle KOSHİM'e geldiğim için mutluyum" dedi.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencisi Demir Göktoğan da "Burada olmaktan mutluyum. KOSHİM'de çok güzel kitaplar var. Bütün arkadaşlarımı kütüphaneye bekliyorum" diye konuştu.

KÜTÜPHANE HAFTASI'NI KUTLADILAR

Kütüphane Haftası'nı kutlamak amacıyla KOSHİM' e geldiklerini söyleyen Gazi Mustafa İlkokulu öğretmenlerinden Esra Hazar, şunları dile getirdi:

"Öğrencilerimize küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Öğrencilerimiz buraya aileleriyle gelip üye olabilirler ve buradaki kitaplardan yararlanabilirler. Öğrencilerimizin yararlanabileceği kitapları tanıttık. Öğrencilerimiz kendi çaplarında keşif yaptı. Güzel oldu bizim için."