Köpeğe Çarpmamak İçin Takla Attı: 4 Yaralı

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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 4 Yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. yönetimindeki 58 AU 880 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Hatice T. (55), Enes Taha K. (28), Feyzanur K. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.