Köpeği Bambi'yi Bebek Gibi Taşıyor - Son Dakika
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Yerel

Köpeği Bambi'yi Bebek Gibi Taşıyor

Köpeği Bambi\'yi Bebek Gibi Taşıyor

Eskişehir'de Vildan Ölçersoy, 17 kilo olan köpeği Bambi'yi gezdirme arabasında dolaştırıyor.

15.11.2024 10:12
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Eskişehir'de yaşayan Vildan Ölçersoy, 17 kilo ağırlığa ulaşan 'Bambi' isimli köpeğini gezdirme arabasına bindirerek dolaştırıyor ve asla yanından ayırmıyor.

Alışveriş merkezlerine evcil hayvan sokmaya ilişkin kurallar birçok yerde değişiklik gösteriyor. Vatandaşların evcil hayvanlarını kucaklarına alarak veya taşıma çantalarına koyarak giriş yapabildikleri alışveriş merkezlerinde köpeğiyle birlikte gezmek isteyen Vildan Ölçersoy, pati dostunu 17 kilo olması nedeniyle her zaman kucağında taşıyamadığından farklı bir çözüm yolu buldu. Yaklaşık 5 yaşındaki 'Bambi' isimli köpeğini daha rahat taşımak için gezdirme arabası alarak onu adeta bir bebek gibi dolaştıran Ölçersoy, hem Bambi'nin hem de kendisinin bunun daha konforlu olduğunu fark etmesinin ardından sokakta da böyle dolaşmayı alışkanlık haline getirdi. Ölçersoy'un şehir merkezinde köpeğiyle gezdiği esnada ortaya çıkan ilginç manzara ise görenlerin ilgisini toplarken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

"Vatandaşlar bizi böyle görünce şaşırıyorlar, 'Biz onu çocuk zannettik' diyorlar"

Vildan Ölçersoy, "Köpeğimizin ismi 'Bambi', kendisi 5 yaşında. Hayvanları AVM'lere almadıkları ve Bambi 17 kilo olduğu için ona bir araba aldık. Onu kucağımızda taşıma şansımız olmuyor. Vatandaşlar bizi böyle görünce şaşırıyorlar, 'Biz onu çocuk zannettik' diyorlar. Böyle bebek gibi gezdiriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köpeği Bambi'yi Bebek Gibi Taşıyor - Son Dakika

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