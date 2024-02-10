Adilcevaz'da köpeğin dronun sesine tepkisi güldürdü - Son Dakika
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Adilcevaz'da köpeğin dronun sesine tepkisi güldürdü

Adilcevaz\'da köpeğin dronun sesine tepkisi güldürdü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, dronun sesine kızan köpek havaya zıplayarak onu tutmaya çalıştı. Bir süre dronla kavga eden köpek, sonunda pes ederek uzaklaştı. Köpeğin sahibi ise köpeğinin sese karşı hassas olduğunu ve drona saldırdığını belirtti.

10.02.2024 09:47
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, görüntü çeken dronun sesine tepki gösteren köpeğin hareketleri güldürdü.

Adilcevaz ilçesinde, dronun sesine kızarak onu tutmak için havaya zıpladı. Belli bir müddet dronla kavga eden köpek, sonunda pes ederek oradan uzaklaştı. Köpeğinin sese karşı hassas olduğunu ve kızdığını ifade eden İlhami Atalan isimli vatandaş, köpeğinin sesten dolayı drona saldırdığını söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adilcevaz'da köpeğin dronun sesine tepkisi güldürdü - Son Dakika
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