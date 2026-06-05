Köpek Saldırılarına Önlem Çağrısı

Türkiye genelinde yaşanan köpek saldırılarının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Prof.Dr. Oytun Erbaş, sokaktaki tüm köpeklerin toplatılarak öncelikle tedavi edilmesi gerektiğini ifade ederek, "İsteyen insanlar köpekleri sahiplenebilir. Bu kayıt altına alınmalı fakat köpek saldırılarından sahipleri sorumlu tutulmalı, bu sorumluluk hapis cezasına kadar arttırılmalı" dedi.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde çoğalmasının hem hayvanlar hem de insanlar açısından çeşitli sorunlara yol açtığını belirtti. Sahipsiz hayvanların sağlık kontrollerinin düzenli yapılamadığını ifade eden Erbaş, hayvanların tedavi edilerek kısırlaştırılması ve uygun şartlarda barınaklarda bakılması gerektiğini söyledi. Sahipli hayvanlarda ise çip uygulamasının yaygınlaştırılmasını savunan Erbaş, hayvanların neden olduğu olaylarda sorumluluğun doğrudan sahiplerine ait olması gerektiğini dile getirdi.

"Zehirli olan enfeksiyonlar mama ile köpeğe geçiyor ve dışkısından da bu enfeksiyonu insanlar alıyor"

Prof. Dr. Oytun Erbaş, "Köpeklere verilen yaş mamalarda birçok enfeksiyon bulunuyor. Zehirli olan enfeksiyonlar mama ile köpeğe geçiyor ve dışkısından da bu enfeksiyonu insanlar alıyor. Böyle bir döngüye giriyor. Bir diğer sorun da keneleri üzerinde barındırıyor olmaları. Ama en büyük sorunlardan birisi kuduz. Hayvanlar doğa ile temas halinde oluyor. Bu nedenlerle şehirlerde bu kadar çok köpek nüfusu olması iyi değil. Sağlık açısında da iyi değil ama ayrıca bakımları çok kötü. Hayvanların çoğu enfekte ve hasta bu sebeple hayvan kendisi de rahat değil. Köpeklerin kısırlaştırılması, enfeksiyonlarının tedavisi edilmesi gerekiyor. Hem de insanların onlardan gelen hastalıkları almaması adına böyle bir uygulama yapılması gerekiyor. Köpek tabii ki yetiştirebilirsiniz ama herkes kendi köpeğine bakacak. Evinde veya bahçesinde köpeklerine bakanların, tüm aşılarını yapıp tüm önlemleri almaları gerekiyor" dedi.

"Özellikle pitbull gibi saldırgan köpekler çocukları öldürecek kadar ağır durumlara sebebiyet verebilir"

İnsanların köpek sahiplenebileceğini fakat kendilerinin bundan sorumlu olduğunu dile getiren Erbaş, "Köpeğin tüm sorumluluğu size ait. En büyük sorunlardan birisi ısırma. Bazı insanlar 'pitbull' gibi ısırma durumu olan köpekleri ağızlık olmadan gezdiriyor. Daha büyük bir sorun tasmasız gezdirenler olması. Bu sebeple birçok ölüm yaşandı. Bazı insanlar köpeği sevmeyebilir, korkup kaçabilir ve trafik kazasına uğrayabilir. Bu da çok yanlış. Bu sebeplerle çip uygulaması olmalı. 5 köpek de sahiplenebilirsiniz ama onların yaptığı bir suç sahibine yansır. Yurt dışında bu durum böyle. Özellikle pitbull gibi saldırgan köpekler çocukları öldürecek kadar ağır durumlara sebebiyet verebilir. Köpeklerin ağız florası da çok kötü. Köpek ısırıkları et yiyen bakterilerden sepsisleri, ağır yüz deformasyonlarına sebep olabilir. Köpeğin yaptığı her şeyden sahibi sorumlu olmalı, hatta hapis cezası kadar artırılmalı" diye konuştu.

"Uyuz hayvanların psikolojisi bozuyor, hayvan yemek ve içmekten kesilerek kötü bir şekilde can veriyor"

Tüm hayvanların toplatılmasını gerektiğini, çünkü belli bir yerde tekrar ürediklerini belirten Erbaş, "Fakat aynı zamanda tedavi edilmeli. Birçok hayvanda uyuz var. Uyuz hayvanların psikolojisi bozuyor. Hayvan yemek ve içmekten kesilerek kötü bir şekilde can veriyor. Bunlar tedavi edilmeli ve kısırlaştırılmalı. Birçok hayvanda tümör de var, zor durumdalar. Sokakta üredikleri için hiçbir sağlık şartına girmemişler. Aşılar da düzenli yapılmalı aşıya bile dirençli hale geldiler. En iyisi hayvanları barınakta tutmak ve onlara yakışır şartlarda bakmak. İsteyenler de barınaklardan sahiplenebilir. 10 tane de sahiplensinler ama çipli. Kendileri bakacaklar, bakmazsa cezasını ödemeli. Hayvan birisini ısırırsa cezasını da sahibi öder. Böyle olması hem hayvanlar hem sahipleri için daha sağlıklı olur. Ek barınaklar da açılıp, genişletilebilir. Özel barınaklar da açabilirler. Kayıtsız bir durum olmamalı. Bir kişinin sorumluluğunda olmalı" dedi. - İSTANBUL