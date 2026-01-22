Köprübaşı Şoförler Odası'nda tek liste tam destek - Son Dakika
Köprübaşı Şoförler Odası'nda tek liste tam destek

22.01.2026 11:09  Güncelleme: 11:12
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Ertem, tek listeyle girilen seçimlerde oyların tamamını alarak ikinci kez başkanlığa seçildi.

Köprübaşı Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağan kongresi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Güler Toplantı ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığını Manisa Esnaf Odaları Başkan Vekili Mehmet Akgül yaptı.

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Ahmet Ertem, dört yıl önce üyelerin teveccühüyle göreve geldiklerini belirterek, görev süresi boyunca hiçbir üyeyi ayırt etmeden her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi. Kamyoncu, minibüsçü, servis taşımacısı ve galerici esnafının yaşadığı sorunları üst birimlere ilettiklerini ve çözüm sürecinin takipçisi olduklarını ifade eden Ertem, tek listeyle gidilen seçimin camianın birlik ve beraberliğini gösterdiğini vurguladı. Ertem, "Bana duyduğunuz bu güven, mesleğimizin onuruna ve geleceğine olan inancımızın bir göstergesidir. Genel kurulumuzun camiamıza ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kongrede söz alan Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı da, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Ertem ve yönetimine başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde 158 delegenin oy kullandığı genel kurulda, oyların tamamını alan Ahmet Ertem yeniden başkan seçildi.

Kongreye Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, CHP Köprübaşı İlçe Başkanı Gülay Sönmez, Manisa Esnaf Odaları Başkan Vekili Mehmet Akgül, Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Salihli Marangozlar Odası Başkanı Mustafa Kemal Alacalı, Köprübaşı Esnaf Odası Başkanı Sefa Uysal, Demirci Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Aksu, Gördes Esnaf Odası Başkanı Taner Batur, Köprübaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Ceylan, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Başkaya, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Ertem, Köprübaşı, Ekonomi, Manisa, Yerel, Son Dakika

