Köprülü Köyü Cami Dualarla İbadete Açıldı - Son Dakika
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Köprülü Köyü Cami Dualarla İbadete Açıldı

Köprülü Köyü Cami Dualarla İbadete Açıldı

Hakkari'nin Çukurca İlçe Müftülüğü rehberliğinde inşa edilen Köprülü Köyü Cami, dualar eşliğinde açılış töreniyle ibadete girdi. Törende Hakkari Valisi ve İl Müftüsü konuşmalar yaptı, caminin manevi önemine vurgu yapıldı.

11.04.2025 15:07  Güncelleme: 15:19
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Hakkari'nin Çukurca İlçe Müftülüğü rehberliğinde 2019 yılında yapımına başlanan Köprülü Köyü Cami inşaatı tamamlanarak dualarla ibadete açıldı.

Hayırsever vatandaşlar ile köy sakinlerinin katkılarıyla inşa edilen caminin ibadete açılışı için Çukurca İlçe Müftülüğünce tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik; "Camiler, İslam medeniyetinin en önemli unsurlarıdır. Birleştiricidirler. Bulunduğu yerin İslam beldesi olduğunun en önemli delili, tapusudurlar. Tapu niteliğindeki bu güzide caminin proje aşamasından ibadete açılışına kadar emek veren cami imamı ile her kademesinde ter döken işçi ve ustalara teşekkür ederim. Yapımına maddi ve manevi destek sağlayan herkesten Allah razı olsun" dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş ise camilerin fiziki ve manevi iki türlü inşası olduğunu belirterek, "Proje aşamasından başlayıp inşaatın tamamlanması ve ibadete hazır hale getirilmesiyle caminin fiziki inşası tamamlanmış oldu. Asıl önemli olan manevi inşasıdır. Bunda da en büyük görev cemaatimize düşmektedir. Camiye daimi cemaat olup, ilim-irfan yuvasına çevirdiğimizde, Kur'an seslerini eksik etmeyip çocuklarımıza cami ve cemaat bilinci verdiğimizde asıl önemli olan manevi inşayı tamamlamış olacağız. Bu güzel camide cemaatimizin bunu en güzel şekilde yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle caminin yapımında emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

İl Müftüsü Okuş tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle cami ibadete açıldı. Akabinde İl Müftüsü Okuş vaaz verip hutbe irad etti. Cuma namazının edasından sonra caminin yapımında emeği geçenlere hediye takdim edildi. Verilen ikram ile tören sona erdi.

350 metrekare üzerinde 700 kişiye hitap edecek şekilde inşa edilen cami müştemilatında; 4-6 yaş Kur'an kursu, misafirhane, kütüphane, engelli asansörü, minare ve imam evi bulunuyor. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köprülü Köyü Cami Dualarla İbadete Açıldı - Son Dakika

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