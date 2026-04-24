Kore Gazisi ile Koreli heyet Bağcılar'da buluştu - Son Dakika
Kore Gazisi ile Koreli heyet Bağcılar'da buluştu

24.04.2026 16:18
"Yerel Yönetim Mali Sistemleri" konulu program için Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret eden Koreli heyet, büyük bir sürprizle karşılaştı. Program sonunda salona giren Kore Gazisi Haydar Duman, Koreli misafirleri şaşırttı. Samimi bir ortamda geçen sohbette Koreliler, Duman'a minnet duygularını iletti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) düzenlediği etkinlik çerçevesinde Kore Yerel Finans Enstitüsü'nden (KLF) araştırmacılar ve Kore'deki farklı belediyelerden mali uzmanlar Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Hizmet binasını dolaşarak çalışmaları yerinde inceleyen heyet, daha sonra "Yerel Yönetim Mali Sistemleri" konulu sunuma katıldı. Burada konuklara; "Yerel vergi politikaları ve yasal çevre", "Yerel gelir yönetimi", "Kamu kurumları arası mali ilişkiler", "Mali yönetim ve bütçeleme" ile "Kapasite geliştirme" başlıkları altında sunum yapıldı. Bağcılar Belediyesi mali uzmanları plan ve bütçe konularında tecrübelerini paylaştı.

Kore gazisini sevgi gösterileriyle karşıladılar

Programın sonunda salona giren 97 yaşındaki Kore Gazisi Haydar Duman, Koreli heyeti şaşırttı. Sevgi gösterisiyle karşılanan Duman, Kore Savaşı'nda yaşadığı hatıraları konuklarla paylaştı. Koreli konuklar da Duman'a teşekkür edip minnet duygularını iletti. Renkli geçen buluşmanın sonunda davetliler, Duman'la birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 16:40:27. #7.12#
