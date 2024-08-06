Kore Havayolları'na ait uçakta şiddetli türbülans: 14 yaralı - Son Dakika
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Kore Havayolları'na ait uçakta şiddetli türbülans: 14 yaralı

Güney Kore'den Moğolistan'a uçuş gerçekleştiren Kore Havayollarına ait yolcu uçağı şiddetli türbülans sonucu 14 kişi yaralandı.

06.08.2024 13:10
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Güney Kore'den Moğolistan'a uçuş gerçekleştiren Kore Havayollarına ait yolcu uçağının yaşadığı şiddetli türbülans sonucu 14 kişi yaralandı.

Kore Havayolları'na ait yolcu uçağı Güney Kore'den Moğolistan'a uçuş gerçekleştirdiği sırada şiddetli türbülansa maruz kaldı. Kore Havayolları'ndan yapılan açıklamada, Pazar günü Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Ulan Batur'daki Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıkan KE197 sefer sayılı uçağın kalkışından 1 saat sonra Çin'in Tianjin Havalimanı semalarında şiddetli türbülans meydana geldiği aktarıldı. Açıklamada 10 yolcu ve 4 mürettebatın yaklaşık 15 saniye süren şiddetli sarsıntı sırasında hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, olayın ardından uçakta yemek servisinin sonlandırıldığı ve yolculara kemerlerini bağlama talimatı verildiği kaydedildi. Yaralılara ilk müdahalenin Ulan Batur'a inişin ardından Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nda hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldığı ifade edildi.

Şirket türbülans önlemi almıştı

Kore Havayolları'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, iklim krizi nedeniyle son zamanlarda türbülans sayısında artış yaşandığını belirtilmişti. Bu nedenle plastik kutular içinde servis edilen ve kaynar su eklenerek yapılan hazır noodle servisine son verildiği açıklanmıştı. Gerekçe olarak ise türbülansın yol açtığı sarsıntılar sırasında meydana gelen kazalar gösterilmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kore Havayolları'na ait uçakta şiddetli türbülans: 14 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kore Havayolları'na ait uçakta şiddetli türbülans: 14 yaralı - Son Dakika
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