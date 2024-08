Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kalburcu köyündeki karpuz tarlasında hasada katıldı

Yerel

Kalburcu köyündeki karpuz tarlasında yapılan hasada katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Her yıl ortalama 300 çiftçimize 30 ton civarında tohum desteği veriyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu köylerde vatandaşlarla bir araya geldi. Sevindikli'nin ardından Kalburcu'da vatandaşlarla sohbet eden Başkan Söğüt, Remzi Yaman'ın karpuz tarlasına giderek, hasada katıldı. Geniş alanda karpuz hasadı gerçekleştiren Yaman, Başkan Söğüt'e çiftçiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Her yıl üretim yapan çiftçilere destek verdiklerini belirten Başkan Söğüt, "Her yıl ortalama 300 çiftçimize 30 ton civarında tohum desteği veriyoruz. Fidan ve fide desteği dışında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte mazot desteği sunuyoruz. Çiftçimizin bizden beklediği her adımı büyükşehir belediyemiz ve bakanlığımız ile birlikte atıyor, atmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ