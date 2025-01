Körfez Belediye Başkanı Söğüt: Deprem Gerçeği İçin Hazırlık Yapmalıyız

Yerel

Kocaeli Afet Platformu üyeleriyle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Deprem bizim gerçeğimiz. Bunu bilerek adımlar atıyoruz, atmalıyız da. Kenti hep birlikte depreme hazırlamalıyız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Afet Platformu ile Körfez'de bir araya geldi. Körfez Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya katılan Başkan Söğüt, platform üyeleriyle sohbet etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan buluşmada deprem gerçeğine vurgu yapan Başkan Söğüt, "Deprem bizim gerçeğimiz. Bunu bilerek adımlar atıyoruz, atmalıyız da. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu noktada en büyük destekçimiz. Kentsel dönüşüm noktasında önemli adımlar attık, atmayı da sürdürüyoruz. Sadece bizler değil, hep birlikte kenti depreme, afetlere hazırlamalıyız. Son olarak bizlerde büyük yaralar bırakan 6 Şubat'taki depremde bunun en acı örneklerini yaşadık. Aylarca bizlerde bölgedeydik, yaraların sarılması için her türlü desteği sunduk. Yaşadığımız her olay, afetlere hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gösteriyor. Körfez Belediyesi olarak afet işleri müdürlüğümüzü kurduk ve gönüllü ekipler oluşturduk. Sürekli eğitim alıyorlar. Gençlerimiz için eğitimler düzenliyoruz, depreme karşı bilgilendirmeler yapıyoruz. Bizlere düşen görev her an bir afetle karşılaşacakmış gibi hazırlıklı olmaktır" dedi. - KOCAELİ