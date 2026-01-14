60+ Aktif Yaşlanma Kulübü\'nde güvenlik bilgilendirme programı

Körfez Belediyesi tarafından 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nde eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Eğitim programı, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ileri yaş bireylerin güvenliğini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Programa Polis Memurları Ercan Işık, Mustafa Gülhan ve Pınar Aşık Şahin katılarak, katılımcılara çeşitli başlıklarda önemli bilgiler aktardı.

Programda, son yıllarda artış gösteren hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken önlemler ayrıntılı şekilde ele alındı. Özellikle ileri yaş grubunun sıklıkla hedef alındığı telefon ve internet dolandırıcılığı yöntemleri, örnek vakalar üzerinden anlatıldı. Katılımcılara bu tür girişimlerle karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiği aktarılırken, kişisel bilgilerin korunmasının önemi ve şüpheli durumlarda ilgili birimlerle iletişime geçmenin hayati rol taşıdığı vurgulandı.

İnternet ve siber güvenlik konuları ele alındı

Bilgilendirme programında ayrıca güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konularına da yer verildi. Sosyal medya ve çevrim içi alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşılırken, dijital ortamda karşılaşılabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek basit ancak etkili önlemler uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Şiddetle mücadelede farkındalık vurgusu

Programın önemli başlıklarından birini ise kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair bilgilendirmeler oluşturdu. Toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekilirken, şiddetin her türüne karşı duyarlı olunması gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda, şiddet durumlarında başvurulabilecek destek mekanizmaları ve ilgili kurumlar hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

Genel güvenlik başlığı altında ise ev ve çevre güvenliği, günlük yaşamda karşılaşılabilecek riskler, acil durumlarda izlenmesi gereken yollar ve güvenlik güçleriyle doğru iletişim kurmanın önemi ele alındı. Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bölümle sona erdi. - KOCAELİ