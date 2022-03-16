Körfez'de 58 parka güvenlik kamerası - Son Dakika
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Körfez'de 58 parka güvenlik kamerası

16.03.2022 16:56
Körfez'de 58 parka güvenlik kamerası

Körfez'de 9 yeni parka takılan güvenlik kameralarıyla birlikte güvenli park sayısı 58'e yükseldi.

Körfez'de 9 yeni parka takılan güvenlik kameralarıyla birlikte güvenli park sayısı 58'e yükseldi.

Beyzade, Kavacık, Yavuz Sultan Selim, Hacı Bektaşi Veli gibi birçok parkı ilçeye kazandıran, meydan olarak da Atatürk Anadolu Lisesi arkasında bulunan yeşil alanları güzelleştiren Körfez Belediyesi, yaşam alanlarında güvenlik önlemleri de alıyor. Bu kapsamda, yeni yapılan parklarla beraber güvenlik kameralarıyla izlenen park sayısı 58'e yükseldi. - KOCAELİ

Körfez'de 58 parka güvenlik kamerası

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Mustafa Kemal Atatürk, Yavuz Sultan Selim, Anadolu Lisesi, Körfez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Körfez'de 58 parka güvenlik kamerası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Körfez'de 58 parka güvenlik kamerası - Son Dakika
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