Körfez'de Çocuk Şenlikleri Yaz Tatiline Neşe Katıyor
Körfez'de Çocuk Şenlikleri Yaz Tatiline Neşe Katıyor

Körfez\'de Çocuk Şenlikleri Yaz Tatiline Neşe Katıyor
16.08.2025 11:07  Güncelleme: 11:09
Körfez'de düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri ile çocuklar yaz tatillerini eğlenceli ve verimli geçiriyor. Farklı mahallelerde gerçekleştirilen şenliklerde çocuklar oyunlar, aktiviteler ve müzik eşliğinde keyifli vakit geçiriyor.

Körfez'de düzenlenen çocuk şenlikleri ile yaz tatili minikler için eğlenceye dönüşüyor. 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri, her gün farklı bir mahallede gerçekleştiriliyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikler son olarak Yukarı Hereke, Mimar Sinan ve Kışladüzü Mahallelerinde gerçekleştirildi. Çocuklar, çeşitli oyun ve aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, etkinliklerin coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinlikler kapsamında kurulan tırmanma parkurları ve şişme oyun alanları çocukların büyük ilgisini çekerken, müzik eşliğinde yapılan aktiviteler günün neşeli bir şekilde tamamlanmasını sağladı. Miniklerin yüzlerindeki mutluluk, etkinliklerin amacına ulaştığını ortaya koydu. Körfez Belediyesi, çocukların tatillerini verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri için Kültür ve Sanat etkinliklerini yaz ayı boyunca farklı mahallelerde sürdürmeye devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, kocaeli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Körfez'de Çocuk Şenlikleri Yaz Tatiline Neşe Katıyor - Son Dakika

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
SON DAKİKA: Körfez'de Çocuk Şenlikleri Yaz Tatiline Neşe Katıyor - Son Dakika
