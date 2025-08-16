Körfez\'de Çocuk Şenlikleri Yaz Tatiline Neşe Katıyor

Körfez'de düzenlenen çocuk şenlikleri ile yaz tatili minikler için eğlenceye dönüşüyor. 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri, her gün farklı bir mahallede gerçekleştiriliyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikler son olarak Yukarı Hereke, Mimar Sinan ve Kışladüzü Mahallelerinde gerçekleştirildi. Çocuklar, çeşitli oyun ve aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, etkinliklerin coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinlikler kapsamında kurulan tırmanma parkurları ve şişme oyun alanları çocukların büyük ilgisini çekerken, müzik eşliğinde yapılan aktiviteler günün neşeli bir şekilde tamamlanmasını sağladı. Miniklerin yüzlerindeki mutluluk, etkinliklerin amacına ulaştığını ortaya koydu. Körfez Belediyesi, çocukların tatillerini verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri için Kültür ve Sanat etkinliklerini yaz ayı boyunca farklı mahallelerde sürdürmeye devam edecek. - KOCAELİ