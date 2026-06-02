Körfez'de liseler arası voleybol turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Körfez'de liseler arası voleybol turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı

Körfez\'de liseler arası voleybol turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı
02.06.2026 16:28  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez'de 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nın ödül töreni yapıldı. Başkan Şener Söğüt, gençlere ve spora yatırımların süreceğini belirtti.

Körfez'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Genç Kızlar ve Genç Erkekler Voleybol Turnuvası'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle geleneksel olarak organize edilen turnuvanın kapanış ve ödül töreni, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda yapıldı. İki hafta süren ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada, kızlarda 12 okul takımından 180 sporcu 26 maçta ter dökerken, erkeklerde 8 okul takımından 100 sporcu 16 karşılaşmaya çıktı.

Törene katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaptığı konuşmada gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve onlardan enerji aldığını belirtti. Söğüt, "Gençlerimiz kendilerini iyi yetiştirerek, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak ülkemizi daha ilerilere götürecek, büyük Türkiye'yi birlikte inşa edecekler. Biz de her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Spora ve gençlere yatırımlarımız artarak devam edecek"

Söğüt, sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekerek, ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmayı sürdürdüklerini kaydetti. Yaklaşık 20 spor branşında binlerce gence lisanslı spor yapma imkanı sağladıklarını aktaran Söğüt, şunları söyledi:

"Siz gençlerimiz için çalışıyor, hizmetler üretiyoruz. Sporu ve sağlıklı bir Körfez'de yaşamayı önemsediğimiz için ilçemize spor salonları, sahaları açık ve kapalı mekanları yapıyoruz. 20'ye yakın spor branşında binlerce gencimize spor yapma imkanı sağlayıp lisanslı olarak spor yaptırıyoruz. Ulusal ve uluslararası derece ve başarılar kazanıyorlar. Biz bunları gördükçe çalışmak ve üretmek için daha da motive oluyoruz. Bundan sonra da spora ve gençlere olan yatırımlarımız artarak devam edecek. Geleneksel voleybol turnuvamıza katılan bütün okul takımlarımızı, gençlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Dereceye girenleri de ayrıca başarılarından dolayı kutluyorum."

Konuşmaların ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gençlik Haftası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Şener Söğüt, Körfez, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Körfez'de liseler arası voleybol turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:27:07. #7.13#
SON DAKİKA: Körfez'de liseler arası voleybol turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.