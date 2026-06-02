Körfez\'de liseler arası voleybol turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı

Körfez'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Genç Kızlar ve Genç Erkekler Voleybol Turnuvası'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle geleneksel olarak organize edilen turnuvanın kapanış ve ödül töreni, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda yapıldı. İki hafta süren ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada, kızlarda 12 okul takımından 180 sporcu 26 maçta ter dökerken, erkeklerde 8 okul takımından 100 sporcu 16 karşılaşmaya çıktı.

Törene katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaptığı konuşmada gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve onlardan enerji aldığını belirtti. Söğüt, "Gençlerimiz kendilerini iyi yetiştirerek, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak ülkemizi daha ilerilere götürecek, büyük Türkiye'yi birlikte inşa edecekler. Biz de her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Spora ve gençlere yatırımlarımız artarak devam edecek"

Söğüt, sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekerek, ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmayı sürdürdüklerini kaydetti. Yaklaşık 20 spor branşında binlerce gence lisanslı spor yapma imkanı sağladıklarını aktaran Söğüt, şunları söyledi:

"Siz gençlerimiz için çalışıyor, hizmetler üretiyoruz. Sporu ve sağlıklı bir Körfez'de yaşamayı önemsediğimiz için ilçemize spor salonları, sahaları açık ve kapalı mekanları yapıyoruz. 20'ye yakın spor branşında binlerce gencimize spor yapma imkanı sağlayıp lisanslı olarak spor yaptırıyoruz. Ulusal ve uluslararası derece ve başarılar kazanıyorlar. Biz bunları gördükçe çalışmak ve üretmek için daha da motive oluyoruz. Bundan sonra da spora ve gençlere olan yatırımlarımız artarak devam edecek. Geleneksel voleybol turnuvamıza katılan bütün okul takımlarımızı, gençlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Dereceye girenleri de ayrıca başarılarından dolayı kutluyorum."

Konuşmaların ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - KOCAELİ