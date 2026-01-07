Körfez Belediye Meclisi'nde metro durağı yeri devri görüşüldü - Son Dakika
Yerel

Körfez Belediye Meclisi'nde metro durağı yeri devri görüşüldü

Körfez Belediye Meclisi\'nde metro durağı yeri devri görüşüldü
07.01.2026 11:34  Güncelleme: 11:35
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik Kent Meydanı'ndaki metro durağı yerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle ilgili olarak, projenin Körfez'e büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Söğüt, ticari bir faaliyet yürütmediklerini ve projenin önceliğinin şehre değer katmak olduğunu vurguladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 2026 yılının ilk meclis toplantısında Tütünçiftlik Kent Meydanı'ndaki metro durağı yerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devrine ilişkin, "Metro projesi Körfez'e katkı sağlayacak çok önemli bir yatırımdır. Ulaşıma kalite getirecek, zaman planlamasını güçlendirecek ve bu şehre değer katacaktır. Ticari faaliyet yürütmüyoruz. Önemli olan Körfez'e değer katacak bir projeyi kazandırmaktır" dedi.

Körfez Belediyesi 2026 yılı Ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Söğüt, Tütünçiftlik Kent Meydanı'nda yapılacak metro durağı yerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devri konusuna değindi.

Metro projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütüldüğünü hatırlatan Söğüt, kamulaştırma yükünün büyük ölçüde Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu, ilçe belediyeleri olarak bu yükü paylaşmaları gerektiğini vurguladı.

"Ticari faaliyet yürütmüyoruz"

Devredilen alan karşılığında İlimtepe bölgesinden arsa ve bir miktar ödeme alınacağını aktaran Söğüt, şunları kaydetti:

"Muhalefetteki arkadaşlarımızın dediği gibi, isteseydik çok daha yüksek bedeller talep edebilirdik. Arsa değerlerini yukarı çekerek süreci zorlaştırabilirdik ancak bu, projenin yavaşlaması anlamına gelirdi. Biz Körfez'e kazandırılacak bu büyük projeyi her şeyin önünde tutuyoruz. Biz her konuya 'kim kazanır' diye değil, 'Körfez nasıl kazanır' diye bakıyoruz. Metro projesi Körfez'e ve Körfezlilere katkı sağlayacak çok önemli bir yatırımdır. Ulaşıma kalite getirecek, zaman planlamasını güçlendirecek ve bu şehre değer katacaktır. Eğer 'kamulaştırma maliyeti çıkarmayın' denilseydi, bedelsiz verilmesi için konuyu meclise getirmekten çekinmezdim. Ticari bir faaliyet yürütmüyoruz. Önemli olan Körfez'e değer katacak bir projeyi kazandırmaktır."

Tütünçiftlik Kent Meydanı'nda yapılacak metro durağı yerinin Büyükşehir'e devri oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyon üyeleri belirlendi

Gündem maddeleri kapsamında Denetim Komisyonu üye seçimi de yapıldı. Kapalı oylama usulüyle gerçekleştirilen seçimde, komisyon üyeliklerine Nebahat Çelik, Mehmet Ak ve Burcu Tekin seçildi.

Öte yandan, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü isminin, görev alanını daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla "Harita ve Planlama Müdürlüğü" olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. - KOCAELİ

Yerel

Körfez Belediye Meclisi'nde metro durağı yeri devri görüşüldü
