Körfez'e kazandırılan Yarımca Kütüphanesi yarın açılıyor - Son Dakika
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Körfez'e kazandırılan Yarımca Kütüphanesi yarın açılıyor

Körfez\'e kazandırılan Yarımca Kütüphanesi yarın açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan Yarımca Kütüphanesi, gençlere hizmet verecek ve birçok alanda araştırma imkanı sunacak.

29.02.2024 16:14  Güncelleme: 16:20
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Körfez'e kazandırılan Yarımca Kütüphanesi yarın açılacak. 5 bin kitap kapasiteli kütüphanede, birçok alanda araştırma yapılabilecek.

Körfez Belediyesinin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçeye kazandırdığı, Yarımca Kent Meydanında hayata geçirilen Yarımca Kütüphanesinin açılışı yarın yapılacak. Kütüphanede gençler için her detayın düşünüldüğü bildirildi. 5 bin kitap kapasiteli kütüphane her alanda hizmet verecek. Geniş yelpazeli kitap kategorileriyle kütüphane içerisinde; felsefe, edebiyat, bilim, kültür-sanat, tarih, sosyoloji, kişisel gelişim, İslam kültürü gibi birçok alanda araştırma yapılabilecek.

Kütüphane içerisinde öğrencilerin ders çalışabileceği ortamlar, sessiz oda adı veriler odalar da bulunuyor. Ayrıca çocukların internet araştırmaları için 3 bilgisayar bulunan kütüphane her yaş grubuna hitap ediyor. Gençlerin sosyalleşebilmesi için ayrı olarak oturak yerleri konulan kütüphane Körfezli gençlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez'e kazandırılan Yarımca Kütüphanesi yarın açılıyor - Son Dakika

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