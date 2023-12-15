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Körfez Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Faaliyetlerini Tanıttı - Son Dakika
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Körfez Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Faaliyetlerini Tanıttı

Körfez Ticaret Odası'nın genç girişimciler kurulu, düzenlenen tanışma programında faaliyetlerini tanıttı ve istişarede bulundu. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, genç girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Körfez Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Faaliyetlerini Tanıttı
15.12.2023 - 10:49,
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Körfez Ticaret Odası'nın genç girişimciler kurulu yapılacak faaliyetler hakkında istişarede bulunarak firmalarını tanıtma fırsatı buldu.

Körfez Ticaret Odası'nın genç girişimciler kurulu üyeleri düzenlenen tanışma programıyla bir araya geldi. Genç girişimcilerin kendilerini ve firmalarını tanıttığı programda, Körfez Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu olarak yapılacak faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu.

Körfez ilçesindeki genç girişimci potansiyelinin nitelikli hale getirilmesi ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerin oldukça önemli bulduğunu belirten KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Bu program vesilesiyle genç girişimci arkadaşlarımız ile bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz." diyerek, genç girişimcilere her zaman destek olmaya devam edeceklerinin mesajını verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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