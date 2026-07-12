Körfez Ülkeleri Füze ve İHA Saldırısına Maruz Kaldı

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduklarını duyurdu.

ABD ordusunun İran'a yönelik bu haftaki üçüncü saldırı dalgasını başlatmasının ardından, ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri yeni misillemelere hedef oldu. Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkeyi hedef alan yeni bir füze saldırısının engellendiği bildirildi. BAE Savunma Bakanlığı ise, hava savunma sistemlerinin İran tarafından yapılan füze ve İHA saldırılarına karşı devreye girdiğini duyurarak, "Ülke genelinde duyulan sesler, düşman unsurlara yönelik devam eden müdahalelerden kaynaklanmaktadır" açıklamasında bulundu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını ve hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye sokulduğunu bildirdi.

ABD, İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlatmıştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), günün erken saatlerinde "ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy konteyner gemisine alenen saldırmasının ardından, İran'a yönelik bu haftaki üçüncü saldırı dalgasını başlattı" açıklamasında bulunmuştu. ABD'nin saldırıları, Körfez ülkelerine yönelik olası İran misillemesi endişelerine yol açmıştı. - DOHA