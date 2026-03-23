Körfez Ülkelerine İHA Saldırıları
Körfez Ülkelerine İHA Saldırıları

23.03.2026 03:01
İran, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Kuveyt'e İHA ve balistik füze saldırıları gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuwait, İran'dan çok sayıda yeni insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine yenilerini ekledi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda 16, kuzeyinde 1 olmak üzere en az 17 yeni İHA saldırısının engellendiği bildirildi. BAE Savunma Bakanlığı ise, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı yeni İHA ve balistik füze tehditlerine karşı devreye girdiğini duyurarak, engelleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Duyulabilecek patlama seslerinin engelleme çalışmalarının sonucu olduğu belirtilerek, halka sakin olma ve resmi uyarıları takip etme çağrısı yapıldı.

Bahreyn ve Kuveyt de hedef oldu

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen yeni saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde sirenlerin çaldığını açıkladı. Halka sakin olma ve tedbir amacıyla güvenli yerlere sığınma uyarısında bulunuldu. Kuveyt ordusu da, düşman unsurlardan kaynaklanan yeni güvenlik risklerini önlemek için harekete geçtiğini bildirerek, "Duyulabilecek herhangi bir patlama, hava savunma sistemlerinin düşman unsurları imha etmesinin sonucudur. Kamuoyuna resmi güvenlik uyarılarını takip etme çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. Körfez ülkelerini hedef alan son saldırıların herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. - RİYAD

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Körfez Ülkelerine İHA Saldırıları - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Körfez Ülkelerine İHA Saldırıları - Son Dakika
