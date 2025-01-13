Körfezliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Son Dakika
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Körfezliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Körfezliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Körfez'de Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlendi.

13.01.2025 10:32  Güncelleme: 10:34
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Körfez'de Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlendi. Dev Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüşte şehitler için dualar edildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Körfez'de yürüyüş yapıldı. Körfez Belediyesi, Kocaeli Karslılar Derneği ve Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği'nin birlikte düzenlediği etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Dev Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüş, İlimtepe Mesire Alanından başlayarak Körfez Şehitliği'ne kadar devam etti. Körfez Şehitliği'nde sona eren yürüyüş sonrasında şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu.

Etkinlikte konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "110 yıl önce Sarıkamış'ta bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar bu toprakları bize vatan kılmak için şehit oldular" dedi.

Yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Alper Yılmaz, Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Federasyonu Başkanı Alican Kazgan, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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