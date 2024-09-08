Korgan Aybastı Yaylaları Platformu, Sondaj Çalışmasına Karşı Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Korgan Aybastı Yaylaları Platformu, Sondaj Çalışmasına Karşı Tepki Gösterdi

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Ordu'nun Korgan Yaylası'nda yapılan sondaj çalışmasına karşı çıkan Korgan Aybastı Yaylaları Platformu ve yurttaşlar, çalışmayı durdurmak için eylem yaptı. Şirketin çalışmalara yeniden başlaması üzerine halk tepki gösterdi.

08.09.2024 23:27  Güncelleme: 00:49
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HABER: GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Korgan Yaylası'nda Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından başlatılan sondaj çalışmasına karşı çıkan Korgan Aybastı Yaylaları Platformu ve yurttaşlar, geçen hafta bölgeye giderek tepki gösterdi. Tepkiler üzerine sondaj durduruldu ancak şirketin 1 hafta sonra yeniden çalışmalara başlaması üzerine halk tepki göstererek çalışanlara engel oldu.

Ordu'nun Aybastı Perşembe Yaylasını da etkileyecek olan Korgan ilçesinde yapılan maden arama için sondaj çalışmasına tepkiler büyüyor. Ordu Valiliği Mera Kurulu'nun sondaj talebine verdiği olumsuz kararı ikinci kez toplanarak değiştirmesi sonucu Taşzemin şirketi sondaja başlamış ancak bir hafta önce halkın tepkisi sonrası çalışma durdurulmuştu. Şirketin Sondaj çalışmasının yeniden başladığını öğrenen halk Korgan Aybastı Yaylaları Platformu öncülüğünde Perşembe Yaylası'nda toplanarak sondaj alanına gitme çağrısı yaptı.

Korgan Aybastı Yaylaları Platformunun çağrısı üzerine Perşembe Yaylası'nda toplananlara Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney yaptığı konuşmada sondaja da madene de karşı olduğunu, halkı toprağına sahip çıkmaya çağırdı. Korgan Aybastı Yaylaları Platformu Yürütme Kurulu üyesi ve Korgan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Dere de, yaptığı açıklamada, sondaj alanında su kaynaklarının ve hayvancılığın yapıldığı yerler olduğunu söyleyerek mücadele çağrısında bulundu.

"Konuşmalardan sonra sondaj alanına hareket edildi"

Platformla birlikte araçlarla sondaj bölgesine giden halk, sondaj çalışmalarının durdurulmasına yönelik tepki göstermeye devam etti. Eyleme siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum temsilcileri de katıldı. Eylemde şirket temsilcileriyle tartışma yaşandı.

"Halkın tepkileri sonrası çalışma yeniden durduruldu"

Korgan Aybastı Yaylaları Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Yüksel Dere, "Sondaj çalışmasını durdurmuştuk şimdi yeniden başladıklarını öğrendik yeniden toplandık ve sondaj bölgesine geldik. Maden çalışmadı toprağımız, suyumuza, yaylamıza zarar verecek İstemiyoruz. Çalışmayı yeniden durdurduk" dedi.

Korgan Aybastı Yaylaları Platformu, Sondaj Çalışmasına Karşı Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Korgan Aybastı Yaylaları Platformu, Sondaj Çalışmasına Karşı Tepki Gösterdi - Son Dakika

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